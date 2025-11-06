A- A+

Justiça Blake Lively perde batalha judicial contra empresário réu no caso de Justin Baldoni Atriz alegava que Jed Wallace ajudou Justin Baldoni a criar uma rede virtual para destruir sua reputação após denúncia de assédio; juízo de Nova York rejeitou o processo

Blake Lively sofreu uma derrota na Justiça nesta quarta-feira (5) em um dos desdobramentos da disputa judicial envolvendo o ator e diretor Justin Baldoni, seu colega de elenco no filme "É Assim que Acaba". O tribunal de Nova York rejeitou a ação movida pela atriz contra Jed Wallace, dono da empresa de relações públicas Street Relations, por entender que o empresário, residente no Texas, não possui conexão suficiente com a jurisdição nova-iorquina.

A atriz havia incluído Wallace como réu no processo que moveu em dezembro de 2024 contra Baldoni e outros profissionais ligados à produtora Wayfarer, acusando-os de organizar uma campanha virtual para difamá-la após ela denunciar o diretor por assédio sexual durante as gravações do longa. Segundo Lively, Wallace teria sido contratado para liderar um “exército digital” encarregado de espalhar comentários negativos sobre ela nas redes sociais.

Baldoni, por sua vez, negou as acusações de assédio e processou Lively por difamação, ação que perdeu em junho de 2025. Mesmo assim, o diretor e seus representantes continuam sustentando que as alegações da atriz são infundadas. O juiz Lewis Liman já havia negado parte das acusações contra Wallace, mas autorizou Lively a adicionar novos elementos que pudessem vincular o empresário ao caso.

Agora, com a decisão desta semana, a Justiça determinou que a atriz deverá mover a ação em outra jurisdição, caso deseje manter o processo contra Wallace. “O Tribunal decidiu que as alegações da Sra. Lively podem e devem ser apresentadas em um tribunal diferente”, afirmou um porta-voz da atriz em comunicado, reforçando que ela pretende seguir com as acusações contra Baldoni e outros réus em março de 2026, em Nova York.

Já a defesa de Baldoni comemorou a decisão. “As alegações contra o Sr. Wallace nunca pertenceram a este tribunal. Elas são infundadas, e todas as acusações contra ele foram rejeitadas”, disse o advogado Bryan Freedman. Enquanto isso, o empresário mantém uma ação de US$ 6 milhões contra Lively por difamação, alegando ter sofrido prejuízos financeiros e danos à sua reputação após ser incluído no processo.

Nos autos apresentados por Lively, mensagens trocadas entre publicistas em agosto de 2024 mencionam Wallace como participante de uma “campanha de ódio” no Reddit contra a atriz. Ele nega qualquer envolvimento e aguarda o julgamento de seu processo contra Lively, que ainda não tem data definida.

