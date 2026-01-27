A- A+

MODA Blazy estreia na alta-costura e exalta a natureza para a Chanel A estreia na alta-costura do designer franco-belga era um dos momentos mais aguardados desta edição

Com uma delicada homenagem à natureza, o estilista Matthieu Blazy estreou nesta terça-feira (27) na alta-costura com a Chanel, com uma proposta na qual o célebre designer da lendária marca francesa brilhou em diferentes versões.

Em um cenário de sonho, entre cogumelos gigantes e chorões em tons rosados, no Grand Palais, perto da Champs-Élysées, o designer de 41 anos apresentou sua primeira coleção nessa exclusiva categoria da moda, da qual apenas algumas marcas fazem parte e cujas peças são destinadas a galas e tapetes vermelhos.

Com muitas transparências e cores suaves como bege, salmão e verde-menta, Blazy celebrou a natureza com looks sensuais, repletos de detalhes florais e vegetais.

O conjunto de saia e casaco, um dos clássicos da maison de duplo C, surgiu em múltiplas texturas e tonalidades, de seda transparente a ornamentos de plumas. "Como uma reminiscência, (o tailleur) deixa entrever as diferentes páginas da história" da Chanel, aponta a nota de imprensa.

Aos poucos, após as peças mais translúcidas e fluidas, foram surgindo silhuetas mais estruturadas, ricas em texturas e detalhes, "com plumas em camadas e coloridas, modeladas e realçadas pelo bordado, pelas sobreposições, pelo plissado e pelo tecido".

"As mulheres, no centro da coleção, transformam-se aos poucos em pássaros", acrescenta o texto.

A estreia na alta-costura do designer franco-belga, nomeado no fim de 2024 após sua passagem pela italiana Bottega Veneta (grupo Kering), era um dos momentos mais aguardados desta edição, ao lado da de Jonathan Anderson para a Dior, que aconteceu na segunda-feira.

Dior floral

Muitas estrelas assistiram ao desfile da Chanel, desde as atrizes Penélope Cruz, Nicole Kidman e Tilda Swinton até a cantora Dua Lipa.

Um dia antes, no desfile da Dior, Anderson também escolheu a natureza como inspiração, com uma proposta repleta de detalhes florais e formas volumosas que lembravam tulipas e lírios d'água.

As nomeações, nos últimos meses, desses dois designers à frente de duas das casas de alta-costura mais prestigiadas do mundo foram as maiores mudanças no setor da moda e do luxo, que atravessa dificuldades financeiras.

Nesta terça-feira, outro momento de destaque será a apresentação da Armani de sua primeira coleção de alta-costura sem a supervisão de seu fundador, Giorgio, que morreu em setembro aos 91 anos.

Até quinta-feira, 28 marcas apresentarão suas criações, entre elas Valentino, Elie Saab, Viktor&Rolf, Alexis Mabille e Zuhair Murad. Outros estilistas como Julien Fournier, Phan Huy e Miss Sohee revelarão também suas peças exclusivas.

Ao contrário da Semana de Moda de Paris, a alta-costura realiza-se em janeiro para a temporada de verão e em julho para a de inverno, exclusivamente na capital francesa.

Trata-se de uma particularidade francesa, com peças únicas, sempre feitas à mão, destinadas sobretudo às grandes galas e aos tapetes vermelhos.

