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Festival Blerta Basholli lança Dua, seu segundo longa, em Cannes Em entrevista à Variety, a cineasta contou que a trama foi inspirada em suas próprias experiências, crescendo em meio ao conflito no Kosovo

Dua, segundo longa-metragem de Blerta Basholli, fez sua estreia oficial na Semana dos Críticos do Festival de Cannes. Ambientado nos anos 1990, durante a guerra do Kosovo, o filme segue uma adolescente de 13 anos que, em meio à violência diária, precisa aprender a se proteger física e emocionalmente, enquanto lida com a possibilidade de ter que deixar o país que ama.

Em entrevista à Variety, a cineasta contou que a trama de Dua foi inspirada em suas próprias experiências, crescendo em meio ao conflito no Kosovo. "A maior parte das cenas são baseadas no que vivi e no que aconteceu comigo. Testemunhando protestos, assistindo ao noticiário, discutindo essas questões em casa, deixando o país. É baseado na minha vida."

Para a diretora, contar uma história sobre um conflito de um país pequeno como o Kosovo traz complicações, uma vez que a maioria do público internacional não entende a vivência de seus cidadãos, sabendo apenas da existência da guerra. "Não são duas nações, dois idiomas, ninguém consegue diferenciar [os dois lados do conflito] e muitas pessoas não entendem o que aconteceu (...) Por isso, tentamos focar na Dua (Pinea Matoshi) e contar essa história através dela."

Dua chega a Cannes três anos depois do lançamento de Colméia, primeiro longa de Basholli, que fez história em Sundance após se tornar a primeira produção a vencer os prêmios do Grande Júri, do público e de melhor direção, as três principais honrarias do festival.

"Espero que [Dua] lembre o mundo que adolescentes crescendo em zonas de conflito não são diferentes do resto de nós", disse Basholli. "Eles têm sonhos, talentos e conhecimento. Ouvem as mesmas músicas, querem se apaixonar, ir a shows, rir com os amigos e imaginar um futuro para si. Espero que o filme encoraje as pessoas a ver que elas não são vítimas de guerras distantes, mas humanos exatamente como nós."

"Ninguém merece viver uma guerra - ninguém", concluiu a cineasta

Dua atualmente é ofertado para distribuição internacional no mercado de Cannes. O filme ainda não tem previsão de estreia no Brasil.

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