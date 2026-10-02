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NOVELAS Bless, filho de Ewbank e Gagliasso, estreia em "A Nobreza do Amor" Giovanna Ewbank revelou que a decisão de seguir a carreira artística partiu do filho

Bless Gagliasso, filho de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, está seguindo os passos dos pais. Depois de participar do elenco de Makunaima XXI, longa de Felipe M. Bragança e Zahý Tentehar ainda sem previsão de estreia, o herdeiro do clã Ewbank-Gagliasso fará sua estreia em uma novela. O ator-mirim aparece no capítulo de A Nobreza do Amor, que vai ao ar nesta sexta-feira, 2, na TV Globo.

Aos 11 anos, Bless vai interpretar Cayman II, personagem vivido por Welket Bungué, em uma sequência de flashbacks. As cenas vão mostrar o personagem criança, quando ainda era um príncipe, em sequências ambientadas no passado de Batanga.

Bless vai contracenar com Arthur Ferreira, que vai viver José, irmão de Cayman II, ainda criança. Nas cenas, eles aparecerão brincando pelos jardins do palácio e vão correr até o baobá sagrado, um dos lugares mais simbólicos para a família. Lá, eles encontrarão uma adaga cravada e tentarão retirá-la do tronco da árvore sagrada, sem sucesso.

Em entrevista ao jornal O Globo, Giovanna Ewbank revelou que a decisão de seguir a carreira artística partiu do filho. "Ver o Bless ali por uma escolha dele, fazendo uma coisa que ele ama e que faz os olhos dele brilharem foi lindo. Agora é a vez dele de viver essa história. A nossa é estar por perto, apoiando e torcendo muito", disse.

"Ele sempre teve uma alma artística. É um menino sensível, que gosta de música, de pintar, desenhar, cantar, atuar. A arte sempre foi um jeito muito natural de ele se expressar. Eu e Bruno sempre tivemos muito cuidado para que nossos filhos se sintam livres para descobrir os próprios caminhos. Então, quando esse desejo veio, a gente respeitou e apoiou", completou a atriz

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