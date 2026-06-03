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bets "Block no Tigrinho": Chico Buarque, Caetano Veloso e mais artistas participam de mobilização Nomes como Gilberto Gil, Paulinho da Viola, Marieta Severo e Emicida pedem endurecimento de regras para divulgação de apostas on-line

O grupo 342 Artes, que reúne artistas e personalidades da cultura brasileira, divulgou, na noite da última terça-feira (2), uma campanha contra as empresas de apostas on-line, as bets. Nomes como os cantores Caetano Veloso, Chico Buarque, Gilberto Gil e Paulinho da Viola, além das atrizes Marieta Severo, Julia Lemmertz, Letícia Sabatella e Cláudia Abreu, aderiram ao movimento batizado de "Block no Tigrinho", que busca mecanismos "pelo fim do bet predatório no Brasil".

Segundo os organizadores, a campanha tem como objetivo ampliar a conscientização sobre os prejuízos associados às apostas on-line, sobretudo entre jovens, famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade. Dados da Confederação Nacional do Comércio e do Levantamento Nacional de Álcool e Drogas mostram que 1,8 milhão de brasileiros se endividados por bets em 2024. Desse total, 1,4 milhão apresenta transtornos associados às apostas.

No vídeo divulgado por meio do Instagram, os artistas argumentam que as plataformas de apostas não devem ser tratadas como produtos comuns de consumo. Eles alertam para o risco de dependência e defendem regras mais rígidas para a publicidade do setor.

A campanha sustenta que, sem um debate mais sério sobre o tema, os impactos continuarão a se refletir em endividamento, sofrimento e até luto.

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