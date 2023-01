A- A+

Carnaval Bloco Alafia faz a terra tremer no Carnaval de Olinda com a tradição de seu baque centenário De volta às ladeiras históricas, em seu sétimo ano, o bloco pretende arrastar ainda mais foliões ao som do batuque tradicional da Nação Estrela Brilhante de Igarassu

Após hiato imposto pela pandemia, o bloco de percussão Alafia está pronto para encher as ladeiras do Sítio Histórico de Olinda com o tradicional baque virado de Igarassu. O grupo desfila pelas ladeiras com o batuque centenário da Nação Estrela Brilhante de Igarassu, Patrimônio Vivo de Pernambuco e mais antiga em atividade do Estado, com 198 anos de história.

Os ensaios são gratuitos e abertos ao público, e acontecem no Mercado da Ribeira, todas as quartas-feiras, a partir das 19h30. O objetivo das oficinas é ensinar aos visitantes o tradicional baque da nação Estrela Brilhante de Igarassu, o chamado 'treme terra'. Aqueles que já possuem instrumento de maracatu podem levá-lo consigo.

O desfile oficial do bloco acontecerá no último domingo de prévias (12/02), com saída da Travessa de São Francisco, no Carmo. Para sair no cortejo de Carnaval será preciso adquirir uma camisa com valor simbólico de R$ 40. As vendas ocorrerão nos próprios ensaios.

O Alafia nasceu em 2016, após pedidos de amigos e apreciadores da nação Estrela Brilhante de Igarassu que desejavam um "bloco do Estrela", no qual pudessem brincar durante a folia de Momo junto a seus integrantes - sobretudo, as batuqueiras mulheres, que por tradição não tocam na bateria da nação.

"Muitas pessoas de fora vêm brincar o Carnaval, e eles queriam ter a oportunidade de tocar o baque de Igarassu aqui em Pernambuco", explica Gilmar Santana, mestre e presidente do Estrela Brilhante. A estreia do bloco aconteceu no Carnaval de 2017, arrastando foliões e batuqueiros pelas ladeiras históricas de Olinda.

Serviço

Ensaios do Bloco Alafia

Data e Hora: Todas as quartas, até a semana pré-Carnaval, à partir das 19h30

Local: Mercado da Ribeira - Sítio Histórico de Olinda

Valor: Gratuito



Desfile oficial

Data: Domingo (12/02)

Local: Saída da Travessa de São Francisco, Carmo

Valor: R$ 40 (para adquirir a camisa oficial do bloco)

