carnaval 2025 Bloco As Filhas de Betha e Outros Bárbaros realiza prévia no fim de semana Domingo (23), a partir das 17h, o bloco, formado em 2017, tem encontro marcado no bar Conchittas, no centro do Recife

Criado em 2017, com inspiração na grande “Abelha Rainha” da Música Popular Brasileira, o bloco As Filhas de Betha e Outros Bárbaros se prepara para mais um Carnaval para celebrar a diva baiana Maria Bethânia.

Neste Carnaval de 2025, o bloco homenageia o álbum “Brasileirinho” (2003), obra que exalta as raízes e a diversidade cultural do Brasil.

E para aquecer os corações para o desfile deste ano, As Filhas de Betha realizam sua prévia neste domingo (23), a partir das 17h, no bar Conchittas, que fica no bairro da Boa Vista, centro do Recife.

A festa contará com diversas atrações, entre DJs, orquestra de frevo, performance de Odilex e um show da cantora Andreia Luizza.

Durante a prévia, também serão vendidas as camisas oficiais do bloco com o tema "Brasileirinho".

O desfile do bloco As Filhas de Betha e Outros Bárbaros será no Domingo de Carnaval, 2 de março, com concentração a partir das 8h, no Largo do Amparo e saída prevista para as 10h, percorrendo as ladeiras do sítio histórico de Olinda.

SERVIÇO

Prévia do bloco As Filhas de Betha e Outros Bárbaros

Quando: Domingo (23), a partir das 17h

Onde: Conchittas Bar - Av. Manoel Borba, 709, Boa Vista - Recife-PE

Ingressos: R$ 20, à venda no local

Informações: @filhasdebetha

