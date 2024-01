Bloco Balança Rolha confirma folia para 02 de fevereiro, no Recife

A- A+

Há 40 anos fazendo a alegria da Zona Sul da capital pernambucana, o Bloco Balança Rolha ocorre no dia 02 de fevereiro. Com shows de Madeira Delay, Orquestra de Frevo e Clara Sobral, a prévia carnavalesca tem concentração marcada a partir das 17h, no calçadão da Av. Boa Viagem, em frente ao Quiosque 13, do Posto 05.

“Esta edição é especial porque voltamos ao ponto dos primeiros encontros do Bloco, na Av. Boa Viagem. Faremos uma festa para curtir com amigos e relembrar antigos carnavais de rua”, comenta André Cavalcanti, um dos organizadores do bloco.

Camarote Balança no Galo

Para o Desfile do Galo da Madrugada deste ano, o Camarote Balança Rolha terá festa com frevo, pagode e brega. Ao lado de Clara Sobral e Pagunça, The Rossi vai compor o line-up com apresentação inédita. A programação ainda conta com DJ Elias Cabuzz.

Os ingressos do quarto lote custam R$450,00 e estão à venda no site www.balancarolha.com.br e na loja do Balança no Shopping Recife, próximo aos cinemas.

Bloco Balança

Data: 02 de fevereiro de 2024

Horário: A partir das 17h

Local: Calçadão da Av. Boa Viagem, 2170 - Quiosque 13 do Posto 05

Atrações: Madeira Delay, Orquestra de Frevo e Clara Sobral

