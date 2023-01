A- A+

FOLIA Bloco Balança Rolha vai ocupar o calçadão de Boa Viagem A festa terá Orquestra de Frevo para agitar as ruas da Zona Norte do Recife

Fazendo a folia da Zona Sul do Recife desde 1984, a nova edição do Bloco Balança Rolha vai acontecer no dia 10 de fevereiro, no calçadão da Avenida Boa Viagem. A concentração é em frente do Edifício Oceania, a partir das 17h. A folia é gratuita.

Comandada por André Campos, Elias Cabus e André Cavalcanti, a animação contará com Orquestra de Frevo, desfile de estandarte e o famoso mascote do bloco. "Será o primeiro desfile depois da pandemia. Faremos uma festa para curtir com amigos e relembrar antigos carnavais", diz André Cavalcanti.

SERVIÇO

Bloco Balança Rolha

Data: 10 de fevereiro

Horário: 17h às 22h

Local: Calçadão da Avenida Boa Viagem, em frente ao Edf. Oceania

Gratuito

Veja também

MÚSICA Sheldon grava DVD no Clube Português; saiba quando