Bloco Beerdock promove arrastão de samba e shows de Rafa Mesquita e Sambar&love;
MacFlay e a banda SambaLed também serão atrações da festa, no dia 17 de janeiro, a partir das 14h
O "Bloco Beerdock - Ano II", prévia de Carnaval promovida pelo bar Beerdock em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, já anunciou as atrações com arrastão de samba e shows, no dia 17 de janeiro de 2027, com ingressos à venda pelo site Outgo.
Com uma proposta que mistura a energia do carnaval de rua com shows de palco, a festa é assinada pelos sócios e organizadores Léo Coimbra, Bruno Barreto, Thiago Vale, Moacyr, Renato Lira e Bruno Monte.
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Atrações
A programação começará de forma itinerante, com um arrastão saindo da academia Corpo Livre em direção ao Beerdock. O trajeto será comandado por uma bateria de escola de samba e um carro de som puxado pela banda Sambaled, até a chegada ao palco do evento, no bar.
Já na casa, o line-up contará com os shows de Macfly, Rafa Mesquita e Sambar&love. O cantor recifense Rafa Mesquita, que atualmente mora no Rio de Janeiro, vem diretamente da Cidade Maravilhosa para a festa. O artista atua no cenário musical há mais de 15 anos, com repertório eclético.
Já Sambar&love, fundado em 2011 apresenta uma proposta jovem de pagode, unindo grandes sucessos nacionais, releituras da MPB e músicas autorais. A banda é formada pelo vocalista Bruno Monte e os parceiros Tony Aca, Tarcisio Pena.A expectativa da organização é que o evento reúna quase 1.000 pessoas.
SERVIÇO
Bloco Beerdock Ano II
Quando: Domingo, 17 de janeiro de 2027
Onde: Concentração: Academia Corpo Livre (Endereço: R. Ten. João Cícero, 638 - Boa Viagem, Recife - PE). Beerdock: Rua Professor Eduardo Wanderley Filho, 242 - Boa Viagem.
Ingressos: 1º lote: R$ 140 (individual) | R$ 260 (casadinha), à venda pelo site Outgo.