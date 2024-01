A- A+

PRÉVIA Bloco carnavalesco ''Eu Não Matei Joana D'Arc'' acontece nesta quinta (18), no Pina A segunda edição do bloco acontece na Galeria Joana D'Arc, dia 18 de janeiro

Inaugurado em 2020, o bloco carnavalesco ''Eu Matei Joana D'Arc'', retorna para o seu segundo ano de celebração na Galeria Joana D’Arc, bairro do Pina, no dia 18 de janeiro, a partir das 18h. Com objetivo de festejar a pluralidade cultural desde a primeira edição que comemorou os 30 anos da galeria, a segunda edição vai contar com a Orquestra Alvorada, DJ Seph e atrações surpresas.

A camisa do bloco é válida como ingresso, no valor de R$57, sendo que as primeiras 100 camisas vendidas dão direito a duas cervejas long neck. Os ingressos estão disponíveis através do preenchimento de um formulário.

O ambiente tem mais de 35 anos de história atraindo o público local e turistas de todas as partes do mundo, se tornando referência para quem busca celebrar música, cultura e arte, afirma Liliana Pinheiro, proprietária da galeria:

''A primeira festa do bloco foi em 2020, quando a galeria completou 30 anos, nossa alma festiva continua e nada melhor que um vibe carnavalesca para provar isso. E porque a gente gosta de comemorar a vida''

