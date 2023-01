A- A+

CARNAVAL 2023 Bloco das Ilusões e André Rio iniciam, neste sábado (14), mais uma temporada dos ensaios do carnaval Entre os convidados desta noite de abertura, o ex The-Voice Kids Igor Valença, Fulô de Mandacaru, Almir Rouche e Bia Villa-Chan

A sede do Galo da Madrugada será palco, no próximo sábado (14), da abertura de mais uma temporada dos Ensaios do Carnaval, que irá unir o melhor dos frevos de bloco, de rua e canção, sob o comando do Bloco das Ilusões e do cantor André Rio. A parceria, que existe desde 2012, promete, mais uma vez, animar as noites dos sábados que antecedem o carnaval, em quatro edições que irão trazer, ainda, convidados diversos – tanto do bloco lírico quanto do artista pernambucano. A prévia começa às 18h e segue toda semana até o dia 04 de fevereiro.



“Para nós, representa uma retomada de muita alegria, garra, energia e gás. Acho que todo pernambucano está sedento de carnaval, que é uma festa popular tão linda. Queremos trazer, toda semana, dois ou três convidados, entre cantores ou até mesmo outros blocos líricos, para que o folião possa conhecer a variedade e beleza das nossas agremiações”, explica Ana Nery Meneses, presidente do Bloco das Ilusões.





O bloco lírico, criado em março de 1985, pela saudosa Carminha Freire – esposa de Enéas Freire, fundador do Galo da Madrugada, e mãe de Ana Nery -, inicia a prévia às 18h com seu tradicional acerto de marcha e irá trazer ainda, na noite de abertura, os convidados Igor Valença (ex The-Voice Kids), Ed Carlos e Bia Villa-Chan.

“Vamos fazer uma grande festa de celebração aos nossos ritmos sem perder, claro, o lirismo, que é a nossa maior marca. Estamos investindo pesado na nossa orquestra, preservando a tradição da banda de pau e corda e, ainda, com um belíssimo coral, que vai abrilhantar ainda mais os ensaios”, acrescenta Ana.

Em seguida, o veterano André Rio dá continuidade à festa com seu show marcado, tradicionalmente, por clássicos do frevo de diferentes épocas e convidados da cena pernambucana e nacional. “É um projeto que eu amo demais, que tem como cerne a junção de todas as culturas musicais pernambucanas no período que antecede o carnaval para que, justamente, o folião espere o Sábado de Zé Pereira, o Galo cantar, o raiar do dia do Galo, da melhor forma possível, com as músicas bem aquecidas em nosso coração e em nossa alma”, externa o cantor, que realiza os Ensaios há uma década e meia – há onze, na sede do maior bloco do mundo.

Abertura dos Ensaios do Carnaval com Bloco das Ilusões, André Rio e convidados

Data: 14 de janeiro de 2023 às 18h

Local: sede do Galo da Madrugada (Palácio Enéas Freire)- Rua da Concórdia, 984, Bairro de São

José

Ingressos: R$ 50 individual e R$ 250 mesa para quatro pessoas – à venda no local ou pelo

Sympla.

Informações e reservas: (81) 3224-2899

