CARNAVAL 2026 Sambadeiras, Mau Lopes e Otto entre os convidados, são algumas das atrações do Bloco do Barcha Prévia, marcada para o próximo dia 7 de fevereiro, terá três palcos; ingressos estão à venda no site Ingresse

Do calendário de Carnaval em Pernambuco, o Bloco do Barcha é veterano. E, portanto, o anúncio das atrações da edição 2026 da prévia é um dos mais aguardados.

Para este ano, a festa, marcada para o próximo 7 de fevereiro, vai de samba, axé, reggae e eletrônico - ritmos que tomam a frente do som nos três palcos que vão compor a prévia, que terá Rogerinho e a Orquestra do Babá, com Otto como convidado.









Malícia Champion, Sambadeiras, Sambarrasta, Sambão do Zé Pretinho, Roginho, Deb Lima, Math Gomes, Lala K, Ressoar, Doubleminds, Mau Lopes, Vilx e Maud DJ Damata completam a line-up da prévia, com início a partir das 15h.

Os ingressos, com valores a partir de R$ 120, podem ser adquiridos no site Ingresse

SERVIÇO

Bloco do Barcha

Quando: 7 de fevereiro

Ingressos a partir de R$ 120 no site Ingresse

Informações: @barchef.boteco

