Sambadeiras, Mau Lopes e Otto entre os convidados, são algumas das atrações do Bloco do Barcha
Prévia, marcada para o próximo dia 7 de fevereiro, terá três palcos; ingressos estão à venda no site Ingresse
Do calendário de Carnaval em Pernambuco, o Bloco do Barcha é veterano. E, portanto, o anúncio das atrações da edição 2026 da prévia é um dos mais aguardados.
Para este ano, a festa, marcada para o próximo 7 de fevereiro, vai de samba, axé, reggae e eletrônico - ritmos que tomam a frente do som nos três palcos que vão compor a prévia, que terá Rogerinho e a Orquestra do Babá, com Otto como convidado.
Malícia Champion, Sambadeiras, Sambarrasta, Sambão do Zé Pretinho, Roginho, Deb Lima, Math Gomes, Lala K, Ressoar, Doubleminds, Mau Lopes, Vilx e Maud DJ Damata completam a line-up da prévia, com início a partir das 15h.
Os ingressos, com valores a partir de R$ 120, podem ser adquiridos no site Ingresse
SERVIÇO
Bloco do Barcha
Quando: 7 de fevereiro
Ingressos a partir de R$ 120 no site Ingresse
Informações: @barchef.boteco