Evento Bloco do Nada promove 17º Sarau Filosófico nesta quarta (26), na Zona Norte do Recife A prévia é um convite a fazer uma pequena pausa na folia para filosofar sobre o nada

O Bloco do Nada promove, nesta quarta-feira (26), a 17ª edição do Sarau Filosófico. O evento acontece no restaurante Fazendinha, no bairro das Graças, Zona Norte do Recife, a partir das 19h. A entrada é gratuita.

A prévia é um convite a fazer uma pequena pausa na folia para filosofar sobre o nada. O tema central deste ano é "A desertificação e a fertilidade do nada".





O evento também contará com música, que ficará por conta da Ala de Compositores do Bloco do Nada, Jeca e Mufula, autores do hino do bloco.

Para o show de encerramento foram convidados os cantores Alex Mono, Publius e Juvenil Silva com o show "Um Frevo Impossível, a Banda", projeto idealizado pelo artista plástico Fernando Duarte, que todos os anos cria as camisas do bloco.

Duarte incentivou os cantores a criarem arranjos novos e montarem um show de Carnaval com as músicas já gravadas em três discos de sua autoria, "Um Frevo Impossível", "Outros Frevos" e "Um Frevo Impossível dois".

Camisas do Nada e da banda estarão à venda no local.



Bloco do Nada

O Bloco do Nada reúne intelectuais, artistas e brincantes na tarde da próxima segunda-feira (3) de Carnaval, no Pátio de Santa Cruz, no bairro da Boa Vista, área central do Recife.

A concentração do bloco acontece a partir das 13h. O Trio Quase Nada e a Orquestra Botelho Frevo e Folia são algumas das atrações.

