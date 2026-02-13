A- A+

bbb 26 Bloco do Paredão: confira a nova dinâmica do BBB 26 O Bloco do Paredão terá gabarito de acessórios carnavalescos

Leia também

• BBB 26: Cowboy acusa Ana Paula de 'cavar' expulsão de Sol: 'Irritou ela'

Antecipando detalhes da nova dinâmica do BBB 26, o Gshow confirmou que vai ter do Bloco do Paredão nesta sexta-feira (13), e antecipou como será o gabarito dos acessórios escolhidos pelso participantes.

O Bloco do Paredão

Máscara Duas Caras = Troca (VIP x Xepa)

Cartola espelhada = Veto (Voto do Paredão)

Máscara verde + Máscara de madeira = Imunidade (em consenso)

Palhaço + Colar havaiano + Chapéu Coco = Indicação (em consenso)

Como será?

Haverá um sorteio para definir a ordem do jogo, de acorod com o Gshow.

Em seguida, cada participante escolherá um acessório, que corresponderá a uma consequência.

Confira as sequências:

Troca - 1 participante vai escolher duas pessoas, uma do VIP e outra da Xepa para trocarem de status (exceto o Líder);

Veto - 1 participante terá o poder de vetar o voto de outra pessoa na Formação do Paredão (exceto o Líder);

Imunidade - 2 participantes, em consenso, vão imunizar outra pessoa na Formação do Paredão (exceto o Líder);

Indicação: 3 participantes, em consenso, vão emparedar outra pessoa na Formação do Paredão (exceto o imunizado dessa mesma dinâmica e o Líder).

Segundo o Gshow, um mesmo participante pode estar envolvido em mais de uma consequência.

Veja também