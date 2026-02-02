A- A+

CARNAVAL 2026 Bloco do Rosa terá Melody como atração principal; saiba mais sobre a prévia no Recife Evento vai reunir diversos ritmos no espaço Recife Expo Center

Tendo como atração principal a cantora Melody, o Bloco do Rosa acontece nesta sexta-feira (6), a partir das 21h, no Recife Expo Center, região central da capital pernambucana.

A prévia carnavalesca ainda contará com Os Tralhas, Nuzio Medeiros, Kadu Martins e Bonde do Tigrão.

Completa a programação do Bloco do Rosa o cantor Nuzio Medeiros, unindo forró e batidas modernas.

Produzido pela agência Delux, os ingressos estão à venda no site e no aplicativo da Zig, a partir de R$ 170.

Mais informações estão disponíveis no perfil @agenciadelux.

*Com informações da assessoria de imprensa

