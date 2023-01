A- A+

Carnaval Bloco do Silva agita o pré-Carnaval do Recife e de outras capitais brasileiras Evento chega na capital pernambucana neste sábado (14), no Parador; com cinco datas, evento traz novidades no repertório e convidados especiais

A quarta edição do Bloco do Silva chega ao Recife, no próximo sábado (14), no Parador (Av. Alfredo Lisboa, 05, Bairro do Recife), agitando as prévias de Carnaval. Além da capital pernambucana, o evento passará ainda por São Paulo, Brasília, Salvador e Rio de Janeiro, nas próximas semanas.

“Com o coração cheio de alegria que anuncio essas datas pra 2023! O Bloco Do Silva já faz parte da minha vida. Vai ser bom demais voltar pro calor do verão e curtir o pré-carnaval do jeito que a gente merece”, celebra Silva.

No repertório, novidades de seu último álbum, “Bloco do Silva #2”, gravado na edição o evento em São Paulo de 2022. Ouça aqui. Silva vai embalar o público com músicas que marcaram gerações, além de composições suas como uma nova roupagem, caso “Um Pôr Do Sol Na Praia”, “Fica Tudo Bem” e “Duas da Tarde”.

Participações

Bloco do Silva 2023 contará com participações especiais de peso: Liniker, que estará em todas as cidades com Silva, e Criolo, que vai animar o público de Recife e São Paulo.0

Em 2020, o projeto foi considerado o mais buscado da folia nacional em São Paulo, fora da internet o público fez jus aos números: as seis apresentações tiveram seus ingressos esgotados, somando mais de 25 mil pessoas. A edição de 2022 também foi um sucesso com seis datas e público lotando os eventos. Passaram pelo evento participações como: Carlinhos Brown, Tatau, Elba Ramalho, Jau, Criolo, entre outros.

Bloco do Silva

Com repertório que passa por sucessos que marcaram gerações, passando por Daniela Mercury, Cheiro de Amor, Banda Eva, Olodum, e clássicos de Caetano Veloso, Gal Costa, Gerônimo e Gilberto Gil, o Bloco do Silva é mais um passo na intensa jornada do cantor em construir novos caminhos entre tempos e estéticas musicais diferentes, mostrando toda força de um dos nomes mais produtivos e criativos dessa geração.

"Esse show surgiu da vontade de homenagear o repertório de carnaval dos anos 90, que foi o primeiro carnaval da minha geração, uma música pop, mas com base tão forte nas raízes do Brasil, que me dá vontade de dançar e cantar junto com todo mundo, que me dá vontade de fazer um carnaval."

Nesse projeto, co-realizado junto a MAP Brasil, selo musical do Grupo MAP parceira no gerenciamento de carreira de Silva, o cantor se apresenta acompanhado de grande elenco formado por muitas percussões, metais, guitarra, baixo e bateria.

Confira a agenda do Bloco do Silva:

14 de janeiro - Recife/ PE – Parador

21 de janeiro - São Paulo/SP - Memorial da América Latina

28 de janeiro - Brasília/DF - Estádio Mané Garrincha

04 de fevereiro - Salvador/BA - Centro de Convenções

11 de fevereiro - Rio de Janeiro/RJ - Nau Cidades

Mais informações no site do evento.

