CARNAVAL 2023 Bloco do Tesão agita Zona Sul do Recife neste domingo (29) Idealizado por Charles Theone e Luciano Magno, evento acontece no Herculano Bar

Com o tema "Porque viver é um tesão", Charles Theone e Luciano Magno convidam para quinta edição do Bloco do Tesão que acontece neste domingo (29), a partir das 15h, no Herculano Bar, Zona Sul do Recife.

A prévia coroa como reis e rainhas do baile Aluísio Maluf, Cláudio Castro e as cantoras Irah Caldeira e Nena Queiroga.



Além das majestades, o bloco recebe a participação especial de Nonô Germano, Carla Rio, Márcio Oliveira, Cassius Cavalcanti, Gustavo Travassos, Nego Thor, Vitor Kelsh, Marcelo Rossiter, Genaro Almeida e Rominho (Som da Terra).

Serviço

"Bloco do Tesão"

Quando: Domingo (29), às 15h

Onde:: Herculano Bar,Av. Herculano Bandeira, 97, Pina

Ingressos R$ 65 à venda no Sympla

