Carnaval 2026

Bloco Mamães no Calçadão leva programação infantil para a Zona Sul do Recife; confira

Edição de 2026 reunirá crianças, mães, pais e cuidadores, no domingo (8), na Praça Marcantonio Vilaça, no Pina

Bloco promete reunir mães na Zona Sul do RecifeBloco promete reunir mães na Zona Sul do Recife - Foto: Divulgação

O Bloco Mamães no Calçadão 2026 promete reunir as famílias no próximo domingo (8), na Praça Marcantonio Vilaça, no Pina, Zona Sul do Recife. 

Com sua tradicional programação infantil, a festa promete reunir crianças, mães, pais e cuidadores em um ambiente seguro, lúdico e alegre.

A programação, aliás, já se consolidou como uma das principais agendas da cidade. "Olho para o Mamães no Calçadão hoje e mal consigo acreditar que tudo começou com uma troca de mensagens num grupo de WhatsApp. De um grupo de acolhimento entre mães, nos transformamos em um movimento que ocupa o coração da cidade com muito afeto", diz a procuradora do estado de Pernambuco e sócia do bloco, Raffa Meireles.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação partilhada por MAMÃES NO CALÇADÃO (@mamaesnocalcadao)

A folia conta com muita música infantil, cores, interação e experiências pensadas para os pequenos.

Para apoiar a realização da festa, o bloco comercializa a venda da camisa oficial através do Sympla, no valor de R$ 40. O investimento ajuda na estrutura e segurança.

Serviço:
Bloco Mamães no Calçadão 2026
Data: 08 de fevereiro de 2026
Local: Praça Marcantonio Vilaça – Recife
Camisa oficial: R$ 40,00 (vendas pelo Sympla)
Instagram/Informações: @mamaesnocalcadao

