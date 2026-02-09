A- A+

Carnaval 2026 Bloco Mamães no Calçadão reuniu famílias da Zona Sul do Recife para esquenta de Carnaval Com direito a cortejo e muita música, bloco ofereceu experiência completa, na Praça Marcantonio Vilaça, no Pina

O Bloco Mamães no Calçadão garantiu mais uma edição de festa, alegria e confraternização, no último domingo (8), na Praça Marcantonio Vilaça, no Pina.

A organização fez questão de integrar o evento ao espaço público, garantindo uma experiência afetiva às famílias da Zona Sul do Recife.

Um dos momentos marcantes da programação foi o cortejo com volta completa no entorno da praça, relembrando os antigos Carnavais de rua da cidade.

Evento deste ano também apostou na cenografia divertida (Foto: Divulgação)



Segundo a organização do evento, o formato deste ano garantiu segurança e convívio famíliar através de uma agenda intensa. O bloco ofereceu recreação e atividades coletivas, garantindo ritmo, interação e engajamento das crianças ao longo de todo o evento.

Música e integração marcaram a edição deste ano (Foto: Divulgação)

Também teve Personagens temáticos, orquestra e passistas. As ativações e os espaços cenográficos também chamaram atenção do público.

Ainda de acordo com a organização, as ações dos apoiadores tiveram grande adesão, com distribuição de brindes e atividades interativas.

Veja também