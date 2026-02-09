Seg, 09 de Fevereiro

Bloco Mamães no Calçadão reuniu famílias da Zona Sul do Recife para esquenta de Carnaval

Com direito a cortejo e muita música, bloco ofereceu experiência completa, na Praça Marcantonio Vilaça, no Pina

Bloco Mamães do Calçadão 2026Bloco Mamães do Calçadão 2026 - Foto: Divulgação

O Bloco Mamães no Calçadão garantiu mais uma edição de festa, alegria e confraternização, no último domingo (8), na Praça Marcantonio Vilaça, no Pina.

A organização fez questão de integrar o evento ao espaço público, garantindo uma experiência afetiva às famílias da Zona Sul do Recife.

Um dos momentos marcantes da programação foi o cortejo com volta completa no entorno da praça, relembrando os antigos Carnavais de rua da cidade.

Evento deste ano também apostou na cenografiaEvento deste ano também apostou na cenografia divertida (Foto: Divulgação)


Segundo a organização do evento, o formato deste ano garantiu segurança e convívio famíliar através de uma agenda intensa. O bloco ofereceu recreação e atividades coletivas, garantindo ritmo, interação e engajamento das crianças ao longo de todo o evento.

Música e integração marcou o evento deste anoMúsica e integração marcaram a edição deste ano (Foto: Divulgação)

Também teve Personagens temáticos, orquestra e passistas. As ativações e os espaços cenográficos também chamaram atenção do público.

Ainda de acordo com a organização, as ações dos apoiadores tiveram grande adesão, com distribuição de brindes e atividades interativas.

