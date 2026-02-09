Bloco Mamães no Calçadão reuniu famílias da Zona Sul do Recife para esquenta de Carnaval
Com direito a cortejo e muita música, bloco ofereceu experiência completa, na Praça Marcantonio Vilaça, no Pina
O Bloco Mamães no Calçadão garantiu mais uma edição de festa, alegria e confraternização, no último domingo (8), na Praça Marcantonio Vilaça, no Pina.
A organização fez questão de integrar o evento ao espaço público, garantindo uma experiência afetiva às famílias da Zona Sul do Recife.
Um dos momentos marcantes da programação foi o cortejo com volta completa no entorno da praça, relembrando os antigos Carnavais de rua da cidade.
Segundo a organização do evento, o formato deste ano garantiu segurança e convívio famíliar através de uma agenda intensa. O bloco ofereceu recreação e atividades coletivas, garantindo ritmo, interação e engajamento das crianças ao longo de todo o evento.
Também teve Personagens temáticos, orquestra e passistas. As ativações e os espaços cenográficos também chamaram atenção do público.
Ainda de acordo com a organização, as ações dos apoiadores tiveram grande adesão, com distribuição de brindes e atividades interativas.