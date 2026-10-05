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CARNAVAL 2027 Bloco "Num Pare Não", de Geraldinho Lins, celebra cinco anos em 2027 Com estrutura de open bar e open food, bloco terá edição em 30 de janeiro no Catamaran

Com os clarins momescos já afinados, a folia em Pernambuco está batendo à porta dos foliões, e os preparativos para o Carnaval 2027 seguem acelerados.



O "Num Pare Não", com o cantor Geraldinho Lins à frente, por exemplo, já tem data marcada para mais uma edição: será no dia 30 de janeiro, no Catamaran. Ocasião em que o bloco, um dos mais tradicionais do Recife, celebra cinco anos.





Com estrutura de open bar e open food para os brincantes, o bloco deve anunciar em breve os convidados da edição, assim como a disponibilidade dos ingressos.

SERVIÇO

Bloco 'Num Pare Não', de Geraldinho Lins

Quando: 30 de janeiro

Onde: Catamaran, Bairro de São José

Informações: @geralins

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