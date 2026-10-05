Seg, 05 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda05/10/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
CARNAVAL 2027

Bloco "Num Pare Não", de Geraldinho Lins, celebra cinco anos em 2027

Com estrutura de open bar e open food, bloco terá edição em 30 de janeiro no Catamaran

Reportar Erro
Bloco "Num Pare Não", do cantor Geraldinho Lins, celebra cinco anos em 2027Bloco "Num Pare Não", do cantor Geraldinho Lins, celebra cinco anos em 2027 - Foto: Divulgação

Com os clarins momescos já afinados, a folia em Pernambuco está batendo à porta dos foliões, e os preparativos para o Carnaval 2027 seguem acelerados.

O "Num Pare Não", com o cantor Geraldinho Lins à frente, por exemplo, já tem data marcada para mais uma edição: será no dia 30 de janeiro, no Catamaran. Ocasião em que o bloco, um dos mais tradicionais do Recife, celebra cinco anos.

 

Leia também

• Jair Oliveira e Tania Khalill trazem ao Recife, pela primeira vez, show teatral "Grandes Pequeninos"

Com estrutura de open bar e open food para os brincantes, o bloco deve anunciar em breve os convidados da edição, assim como a disponibilidade dos ingressos.

SERVIÇO
Bloco 'Num Pare Não', de Geraldinho Lins
Quando: 30 de janeiro
Onde: Catamaran, Bairro de São José
Informações: @geralins

Reportar Erro

Veja também

Newsletter