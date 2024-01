Bloco "O Mictório" desfila na próxima quinta (8), no Recife Antigo

A- A+

Mantendo uma tradição de 27 anos, o bloco anárquico carnavalesco "O Mictório" desfila no dia 8 de fevereiro, com concentração às 19h, ao lado da Igreja Madre de Deus, no Recife Antigo. Sob o comando do cirurgião metabólico Otacílio Albuquerque, a folia segue pelas ruas do bairro até a Praça do Arsenal, reunindo profissionais da Saúde.

Este ano, o bloco homenageia a "Cannabis Medicinal" usada pelos povos ancestrais como hindus e chineses. As camisas do bloco estão à venda pelo instagram @mictoriobloco

