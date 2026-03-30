Bloco Rural Estrelinha realiza circulação do álbum "Cantos do Estrelinha"
Apresentações da turnê ocorrem em Nazaré da Mata, Limoeiro e Olinda
O Bloco Rural Estrelinha vai circular com o espetáculo “Cantos do Estrelinha” durante o mês de abril. A abertura da turnê será neste sábado (4), na sede do Maracatu de Baque Solto Estrela Brilhante, em Nazaré da Mata.
Além da Zona da Mata, o grupo deve percorrer o Agreste e a Região Metropolitana do Recife. Após as apresentações, sempre serão realizadas rodas de diálogo com representantes da cultura popular.
Na estreia, a conversa será com os membros do Maracatu de Baque Solto Estrela Brilhante. Ao longo da turnê, o bloco encontra também o Coco de Mano de Baé, em Limoeiro, e a Orquestra Henrique Dias, em Olinda.
Leia também
• Gilberto Gil encerra 'última turnê' com show em São Paulo
• Turnê 'Três Graças': Com Belo, Xamã e novos convidados, shows chegam ao Rio e a São Paulo
• Festival leva turnê de artistas afro-indígenas a 15 estados
O Bloco Rural Estrelinha foi fundado em 1962, com o objetivo de incluir a mulher no carnaval da Zona da Mata. A Família Vieira é quem está à frente da agremiação, sendo Narciso Vieira, filho de Manoel Vieira (1932-2024), o atual mestre de apito.
O espetáculo "Cantos do Estrelinha" é baseado nas composições do álbum homônimo. O projeto de circulação conta com incentivo do Funcultura.
Confira a programação:
Sábado (4), às 20h
Nazaré da Mata - Sede do Maracatu de Baque Solto Estrela Brilhante - participação Maracatu Estrela Brilhante
12 de abril, às 16h
Limoeiro - Galpão das Artes - participação Coco Mano de Bae
18 de abril, às 18h
Olinda - Grêmio Musical Henrique Dias (saída do cortejo do Bar de Ró) - participação Orquestra Henrique Dias
*Com informações da assessoria de imprensa.