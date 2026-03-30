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FREVO Bloco Rural Estrelinha realiza circulação do álbum "Cantos do Estrelinha" Apresentações da turnê ocorrem em Nazaré da Mata, Limoeiro e Olinda

O Bloco Rural Estrelinha vai circular com o espetáculo “Cantos do Estrelinha” durante o mês de abril. A abertura da turnê será neste sábado (4), na sede do Maracatu de Baque Solto Estrela Brilhante, em Nazaré da Mata.

Além da Zona da Mata, o grupo deve percorrer o Agreste e a Região Metropolitana do Recife. Após as apresentações, sempre serão realizadas rodas de diálogo com representantes da cultura popular.

Na estreia, a conversa será com os membros do Maracatu de Baque Solto Estrela Brilhante. Ao longo da turnê, o bloco encontra também o Coco de Mano de Baé, em Limoeiro, e a Orquestra Henrique Dias, em Olinda.



O Bloco Rural Estrelinha foi fundado em 1962, com o objetivo de incluir a mulher no carnaval da Zona da Mata. A Família Vieira é quem está à frente da agremiação, sendo Narciso Vieira, filho de Manoel Vieira (1932-2024), o atual mestre de apito.

O espetáculo "Cantos do Estrelinha" é baseado nas composições do álbum homônimo. O projeto de circulação conta com incentivo do Funcultura.

Confira a programação:

Sábado (4), às 20h

Nazaré da Mata - Sede do Maracatu de Baque Solto Estrela Brilhante - participação Maracatu Estrela Brilhante

12 de abril, às 16h

Limoeiro - Galpão das Artes - participação Coco Mano de Bae

18 de abril, às 18h

Olinda - Grêmio Musical Henrique Dias (saída do cortejo do Bar de Ró) - participação Orquestra Henrique Dias



*Com informações da assessoria de imprensa.

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