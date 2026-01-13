Bloco Select abre oficialmente o Carnaval de Ribeirão em sua quarta edição
Evento está marcado para o dia 31 de janeiro, com cortejo de frevo e atrações musicais no Clube da Maçonaria
Consolidado como o evento que dá a largada oficial no Carnaval de Ribeirão, na Mata Sul de Pernambuco, o Bloco Select chega à sua quarta edição em 2026. A festa está marcada para o dia 31 de janeiro e promete movimentar a cidade com uma programação que une música e tradição.
A concentração e o início do percurso estão marcados para as 19h, com saída da Praça do Surfista. O cortejo será embalado pela Orquestra Garotões do Frevo, patrimônio cultural de Ribeirão.
Após o desfile pelas principais ruas da cidade, a programação segue no Clube da Maçonaria, área central da cidade. No local, o público confere shows de Felipe Diniz, MC Tubah e DJ Capitani.
Leia também
• Sambadeiras, Mau Lopes e Otto estão entre as atrações do Bloco do Barcha
• Brasileira foi morta por patroa em Portugal agredida com bloco de cimento na cabeça, diz MP
• Dia do Frevo de Bloco: arrastão do Paço do Frevo celebra data com cortejo no Recife
Os ingressos estão à venda a partir de R$ 50. Os 200 primeiros compradores recebem abadá, pulseira e copo oficial do evento.
As vendas acontecem em lojas credenciadas em Ribeirão, pelo site oficial e também via WhatsApp, pelo (81) 97303-3408.
Serviço
Bloco Select – 4ª edição
Data: 31 de janeiro de 2026
Horário: A partir das 19h
Ingressos: a partir de R$ 50
Vendas online: pelo site
Instagram: @selecteventspe
Informações: (81) 97303-3408