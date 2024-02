A- A+

celebridades Blue Ivy, filha de Beyoncé, usa marca de designer brasileira em cerimônia do Grammy Ao lado do pai, o rapper Jay-Z, a adolescente usou botas da marca criada pela designer Marina Larroudé

Blue Ivy, filha de Beyoncé e Jay-Z, de apenas 12 anos, também subiu ao palco da cerimônia do Grammy, no último domingo (4) ao lado do rapper. Estilosa como a mãe, a adolescente chamou atenção por usar uma peça brasileira.

Ela usou um vestido romântico da americana Vivienne Westwood, acompanhado pela bota "Dolly" da marca Larroudé, criada pela designer brasileira Marina Larroudé. Marina disse à Folha de São Paulo que foi uma "surpresa maravilhosa" ver suas peças no palco do Grammy e nos pés da adolescente.

"Estamos muito orgulhosos de ver a Blue Ivy usando uma bota nossa para um evento tão importante", disse a designer, que trabalha em um segmento voltado só para vestir cliente "VIP".

O rapper Jay-Z subiu ao palco do Grammy ao lado da filha para receber o prêmio Dr. Dre de Impacto Global. O artista não poupou críticas à Academia responsável pela entrega dos prêmios e chegou a cobrar a premiação por ter esnobado Beyoncé.

“Não quero constranger essa senhorita, mas ela tem mais Grammy do que qualquer um, o álbum número um do ano. Então, mesmo por essa métrica, isso não faz sentido. Pensem: a maior vencedora de Grammy nunca ganhou Álbum do Ano. Isso não está certo”, pontuou o rapper, que é casado com Beyoncé há mais de uma década.

