ESPAÇO Blue Origin: Katy Perry beija o chão e celebra pouso com sucesso em viagem ao espaço com tripulação Cantora esteve em missão realizada com outras cinco mulheres

A cantora Katy Perry celebrou o pouso com sucesso a missão realizada com sucesso nesta segunda-feira da Blue Origin. Ao sair da nave, acenou e beijou o chão. Além dela, outras cinco mulheres compuseram a tripulação exclusivamente feminina, feito que não era realizado desde 1963, quando aconteceu o voo solo de Valentina Tereshkova.

Katy Perry com as colegas de voo comemorando o sucesso da viagem - Foto: X/reprodução

O foguete partiu às 8h30, horário local do Texas, (10h30 no horário de Brasília) e a viagem teve duração entre 10 a 11 minutos. Ao lado de Katy Perry, também estavam na jornada a apresentadora do CBS Mornings Gayle King, a jornalista e empresária Lauren Sánchez, a ex-cientista de foguetes da Nasa Aisha Bowe, a ativista dos direitos civis Amanda Nguyen e a produtora de cinema Kerianne Flynn.



O voo marcou o 11º lançamento tripulado do programa New Shepard, da Blue Origin. Até hoje, 52 pessoas já viajaram até a Linha de Kármán, a 100 km da Terra, ponto que marca a separação entre a atmosfera e o espaço sideral. Em maio de 2022, participou o engenheiro Victor Correa Hespanha, o primeiro turista espacial brasileiro.

Como foi o voo no New Shepard?

O voo do New Shepard Novo Pastor, em português , da Blue Origin, é uma missão suborbital que dura cerca de 10 a 11 minutos, proporcionando aos passageiros "uma experiência única no espaço". A jornada começa com a decolagem vertical, onde o foguete acelera rapidamente, ultrapassando 3.700 km/h.

Após cerca de dois minutos, a cápsula se separa do foguete e continua sua ascensão até ultrapassar a Linha de Kármán, a aproximadamente 100 km de altitude, considerada a fronteira entre a atmosfera terrestre e o espaço.

Nesse ponto, os passageiros experimentam 3 a 4 minutos de gravidade zero, podendo flutuar dentro da cápsula e admirar a curvatura da Terra através das janelas panorâmicas. Enquanto isso, o foguete reutilizável realiza um pouso vertical controlado na plataforma de lançamento.

A cápsula então inicia sua descida, desacelerando com a ajuda de paraquedas e pequenos retrofoguetes que garantem um pouso suave no deserto do Texas.

