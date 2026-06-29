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Famosos Blusa de látex usada por Deborah Secco na Copa tem origem ligada ao fetichismo; entenda a tendência Celebridades exibem visual brilhante durante partidas, e vídeos nas redes sociais revelam bastidores curiosos para vestir cada modelo

A camisa oficial da seleção brasileira deixou de ser a única protagonista dos looks de torcedores da Copa do Mundo 2026. Nas redes sociais e no guarda-roupa de famosas, uma peça inusitada de um material diferente vem roubando a cena: a blusa de látex. Com brilho intenso, modelagem ajustada e um tecido que exige até alguns procedimentos extras na hora de vestir, ela se tornou presença frequente nos looks de celebridades e possui uma ligação com a cultura do... fetichismo.

A atriz Deborah Secco usou a peça em todos os jogos do Brasil até agora. Na estreia do país, contra o Marrocos, em 13 de junho, ela apostou na versão mais conhecida: uma blusa de látex amarela, com detalhes em verde, o escudo da Seleção Brasileira no canto superior e o número 10 em destaque, ao centro.

Já na partida contra o Haiti, a atriz escolheu uma versão totalmente azul, com detalhes em verde e uma pequena bandeira do Brasil aplicada na parte superior. No jogo mais recente, contra a Escócia, Deborah surgiu com um modelo mais minimalista: uma peça branca com o escudo da Seleção. Será que a atriz apostará novamente na peça?

Deborah Secco publicou apenas fotos dos looks, mas há quem prefira mostrar que o processo de vestir a peça também não comum. A influenciadora digital Malu Borges, conhecida por suas produções fora do óbvio, compartilhou um vídeo no dia da partida contra o Haiti mostrando os bastidores para vestir o mesmo modelo amarelo usado pela atriz na estreia do Brasil. Além da blusa, ela também escolheu uma saia de látex.

No vídeo, Malu começa aplicando talco na parte interna da blusa para facilitar na hora de vestir a peça. Já na reta final da gestação, ela ainda conta com a ajuda de outra pessoa para fechar o zíper nas costas. A saia é colocada sem dificuldades. Ao final, a influencer aplica um spray com um líquido que remove o aspecto opaco deixado pelo talco e devolve o brilho característico do látex. Durante toda a gravação, ela também estica a blusa para demonstrar a elasticidade e a textura sonora do material.

A influenciadora digital Vivi Wanderley também registrou em vídeo o momento de vestir a blusa azul usada por Deborah Secco na partida de 19 de junho contra o Haiti. Assim como Malu, ela finaliza o processo aplicando um óleo para recuperar o brilho da peça.

Todos os modelos usados por Deborah Secco, Malu Borges e Vivi são assinados pela estilista brasileira Cece Hamali, que exibe em suas redes sociais outras criações em látex vestidas por artistas como Ludmilla e Luísa Sonza.

Outra influenciadora que também apostou na tendência foi a Gkay, mas o look dela é de autoria da Bold Strap, marca brasileira de moda fetichista e streetwear. No site oficial da loja, é possível encontrar as blusas de látex na versão feminina e masculina. O modelo usado por Gkay custa mais de R$ 1 mil.

Assim como a Bold Strap, roupas de látex possuem uma história marcada pelo fetichismo. A "cultura rubber" ("borracha", em inglês) reúne pessoas que apreciam peças confeccionadas em látex e borracha, seja pelo apelo visual, pela sensação do material sobre o corpo ou pelo simbolismo ligado a esse tipo de vestimenta.

O movimento ganhou força nos Estados Unidos e na Europa entre as décadas de 1970 e 1980 e mantém forte ligação com a comunidade BDSM, que reúne diferentes práticas e dinâmicas consensuais envolvendo bondage, disciplina, dominação, submissão, sadismo e masoquismo. As peças valorizam características como o brilho intenso, a compressão do corpo, a elasticidade do material e a transformação estética proporcionada pelo látex.

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