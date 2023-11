A- A+

Artes Visuais BNB abre exposição no Recife e realiza seminário sobre a diversidade nas artes visuais Em cartaz, 216 obras de 107 artistas; evento contará com pesquisadores e artistas de onze estados e 15 atividades coletivas, entre rodas de conversa e performances

O Banco do Nordeste (BNB) realiza, de quinta-feira (9) a sábado (11), o seminário Nordeste Expandido: estratégias de (re)existir, em Recife (PE), com performances e rodas de conversa com artistas e pesquisadores de onze estados. O evento também marca a abertura de uma exposição com 216 obras de 107 artistas. A programação realizada pelo Banco do Nordeste Cultural é totalmente gratuita e será dividida em dois espaços da cidade.

O Seminário irá ocupar a Galeria Janete Costa, no Complexo Cultural Dona Lindu. Durante os debates, especialistas, pesquisadores e artistas irão participar de discussões e performances coletivas que colocarão em pauta o fazer artístico recente no Nordeste. Para participar, é necessário cadastrar-se gratuitamente pelo link de inscrição. A programação completa pode ser acompanhada no perfil @bancodonordestecultural.

As rodas de conversa trazem temas como curadoria, produção artística local, políticas sociais e apoio à arte, dança, acervos artísticos e exposição da cultura. Entre os participantes, estão previstos nomes como Nicolas Soares, Arissana Pataxó, Ariana Nuala, Sanzia Pinheiro, Jane Junqueira, Fefa Lins, Aslan Cabral e Ziel Karapotó.

Programação de performances

Ao longo da programação, haverá apresentações de performances de diversos artistas. Na quinta (9), às 19h, Yuri Bruscky realiza o Trava-Língua, uma performance de texto-som baseada em jogos populares de linguagem. O artista trabalha os trava-línguas, textos caracterizados pela dificuldade de pronúncia, por meio da manipulação sonora dos elementos que formam esses trechos. Na sexta, é a vez de Tieta Macau levar ao Dona Lindu a performance Rezos pra rasgar o mundo, 18h20.

No sábado (11), o espaço será o Terceiro Jardim, na Praia de Boa Viagem. O artista Aslan Cabral realiza, às 8h, uma aula aberta sobre mobiliário caiçara.

“O Seminário será um momento rico para dividir experiências na produção, no mercado e nos pensamentos do Nordeste expandido. Terá a presença de onze curadores dos diversos estados, participando de rodas de conversa, além de 22 artistas, gestores de espaços independentes e galeristas em momentos permeados por performances artísticas”, pontua Jacqueline Medeiros, curadora geral e coordenadora do projeto.

Segundo ela, a programação busca as diversidades raciais, étnicas, de gênero e de território, considerando as especificidades inerentes da região, assim como criar um espaço de diálogo entre artistas, curadores e gestores.

Exposição

A exposição Nordeste Expandido: estratégias de (re)existir terá sua visitação iniciada, às 19h30, da quinta (9), com abertura na Galeria Janete Costa, dentro do Complexo Cultural Dona Lindu. As 216 obras de 107 artistas ficarão expostas na galeria até o dia 5 de janeiro de 2024, período em que poderão ser visitadas de quarta a sexta, das 10h às 17h, e aos sábados e domingos, das 10h às 16h. O acesso é gratuito.

As obras são aquisições recentes do Banco do Nordeste em todos os estados de atuação, que inclui a região Nordeste e parte de Espírito Santo e Minas Gerais. Elas também fizeram parte das exposições comemorativas dos 70 anos do Banco.

“Nessas novas aquisições buscou-se a equidade de território, gênero, raça e etnia para Coleção BNB, inclusive com uma curadoria indígena. Nesse sentido é uma coleção de toda a área de atuação que abrange xilogravuras, a denominada arte popular e todas as técnicas das artes visuais, como vídeos, objetos, esculturas, pinturas, desenhos e instalações que apesar de distantes geograficamente se articulam entre si, como pode ser visto na exposição”, explica Jacqueline Medeiros.

Banco do Nordeste Cultural

A estratégia de fortalecimento das cadeias produtivas da cultura nas áreas de atuação do BNB, chamada Banco do Nordeste Cultural, busca reforçar a imagem da instituição e está sendo desenvolvida em toda área de atuação do Banco.



Para isso, as ações são realizadas de forma integrada, envolvendo os Centros Culturais presentes nas cidades de Fortaleza, Juazeiro do Norte e Sousa. Além dos acervos artísticos, histórico e bibliográfico, a iniciativa inclui projetos estruturados como o Ecossistema Musical, o Galerias Urbanas e o Ecossistema das Artes Visuais.

A instituição promove ainda ocupação de equipamentos culturais e o patrocínio para ampliação das atividades nos estados que não possuem os seus equipamentos.

“O Banco do Nordeste Cultural vem desempenhando um importante papel no processo de visibilização da produção artística dos agentes da área de atuação do Banco. São ações que, somando-se ao fornecimento de crédito, fortalecem a marca da instituição e cumprem o papel de agente fomentador das cadeias produtivas das artes”, explica Murilo Albuquerque, gerente da Célula de Gestão da Cultura do BNB.

SERVIÇO

Seminário Nordeste Expandido: estratégias de (re)existir

Data: 9 a 11 de novembro de 2023

Local: Galeria Janete Costa (R. Setúbal, 1023 - Boa Viagem, Recife - PE)

Inscrição gratuita neste link

Informações: @bancodonordestecultural

PROGRAMAÇÃO

Local: Complexo Cultural Dona Lindu, Recife-PE

Dia 09/11/2023, quinta-feira

14h30 - Roda: Muitas coisas ainda quero olhar - O olhar dos curadores-artistas-educadores

Nicolas Soares (ES), Arissana Pataxó (BA), Ariana Nuala (PE)

16h30 – Roda: Vir ver ou vir I - Recortes da produção local

Frederico Silva (MA), Sanzia Pinheiro (RN), Jane Junqueira (SE), Flora Uchôa (AL)

19h – Performance: Trava-Língua

Yuri Bruscky (PE)

19h30 - Abertura da Exposição Nordeste Expandido: estratégias de (re)existir

Dia 10/11/2023, sexta-feira

9h30 - Roda: Canto e danço que dara - Contornos políticos e sociais das estruturas corporais

Geoneide Brandão (AL), Kauam Pereira (BA), Luciano Feijão (ES), Fefa Lins (PE)

11h30 - Roda: Vir ver ou vir II - Espaços de experimentação artística

Samantha Moreira (MA), Gustavo Wanderley (RN), Rayana Rayo (PE), Aslan Cabral (PE)

15h - Roda: Na lua clara vem dançar - Ontologia da existência, devir e realidade

Tieta Macau (MA), Adriano Machado (BA), Dinho Araújo (MA), Ziel Karapotó (AL), Consuelo Véa Coroca (RN), Ani Gonzala (BA), JOSI (MG)

18h20 - Performance: Rezos pra rasgar o mundo

Tieta Macau (MA)

19h - Roda: Objeto que grita - Circulação e colecionismo da produção das artes visuais

Samanta Lira (PE), Diogo Viana (PE), Carlos Mélo (PE)

Dia 11/11/2023, sábado

9h30 - Roda: Um galo sozinho não tece uma manhã - Fazeres coletivos

Bordadeiras do Curtume/ Mulheres do Jequitinhonha (MG), Celina Hisssa (CE)

11h20 Roda: Palavras Geradoras - Arte e educação

Beth da Ma¬a (PE/SP), Mariana Bessa (PE), Martinho Patricio (PB), Bia Lima (PE)

11h20 - Oficina: Bordadeiras do Curtume/ Mulheres do Jequitinhonha (para esta atividade é necessário inscrição específica nesse link)

15h - Roda: No balanço da peneira - Subjetividades para romper fronteiras totalizantes

Yacunã Tuxá (BA), Simone Barreto (CE), Clara Moreira (PE), Liliana Sanches (ES)

17h20 - Roda: Vento a vida espalhou - Geografias sociais

Guga Carvalho (PI), Iris Helena (PB), Alan Adi (SE), Charles Lessa (CE), Bruna Rafaela Ferrer (PE)

19h40 - Roda: eu vou entrar na roda - Articulações para as artes visuais

Sandra Benites (MS), Jacqueline Medeiros (CE)

PROGRAMAÇÃO EXTRA

Local: Terceiro Jardim, Praia de Boa Viagem, Recife

Dia 11/11/2023, sábado

8h - Estruturas Matinais

Performance: Aslan Cabral

Aula Aberta: Mobiliário Caiçara

Veja também

Streaming Netflix confirma segunda temporada de "Ilhados com a Sogra", reality original brasileiro