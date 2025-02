A- A+

FAMOSOS Boa forma e apaixonada: por onde anda Daniela Cicarelli, 20 anos após o casamento com Ronaldo? Saiba como vive a também apresentadora hoje, conhecida por par romântico com Reynaldo Gianecchini em novela, casamento faraônico com Ronaldo e Beija Sapo

Muita água passou por debaixo da ponte desde que terminou o casamento relâmpago de Ronaldo Fenômeno e Daniela Cicarelli. O então jogador do Real Madrid e a modelo oficializaram a união com toda a pompa no castelo de Chantilly, no norte da França, no dia 14 de fevereiro de 2005, e se separaram 86 dias depois que ela suspeitou de uma traição.

Vinte anos depois do megaevento em torno do casamento, Daniella Cicarelli continua despertando os olhares dos internautas nas redes sociais. No seu Instagram, a também apresentadora se define como uma “apaixonada por esportes”, compartilhando registros da prática de esportes como o surfe, atletismo e na academia.





Daniela conquistou sucesso nas novelas da Globo, nas passarelas de desfiles de moda, como apresentadora de programa de auditório, namoro com famosos (com o próprio Ronaldo, por exemplo) e, é claro, pelas polêmicas. Atualmente, Daniella Cicarelli ganha a vida como influenciadora digital e com palestras.





Daniella Cicarelli pratica surfe — Foto: Reprodução/Instagram

Casada com o empresário Guilherme Menge desde 2018, ela costuma mostrar a vida de viagens internacionais ao lado do marido. Quando aparecem juntos, o casal é super elogiado pelo físico muito bem cuidado.





Daniela Cicarelli é casada com o empresário Guilherme Menge — Foto: Reprodução/Instagram

Vida de sucesso

Na TV, Daniella Cicarelli foi alçada ao sucesso pela participação em “As filhas da mãe” (2001), novela de Silvio de Abreu exibida na TV Globo. Desta obra, lembra ter “passado o rodo” pelos casais fictícios formados com galãs.

“Nessa novela eu ia fazer par romântico com [Reynaldo] Gianecchini, que era o galã. Eu fazia faculdade querendo pegar Gianecchini. A gente precisa tomar cuidado com quem a gente quer pegar, porque a gente acaba pegando em algum momento”, afirmou ela em entrevista ao podcast de Fabiana Justus.

Além da novela, Cicarelli comandou o “Beija Sapo”, exibido pela MTV Brasil na segunda metade da década de 2000. O programa ficou conhecido por mostrar abertamente beijos gays na televisão.

