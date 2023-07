Bob Dylan coloca retiro de luxo na Escócia à venda por R$ 18,8 milhões; veja fotos

A- A+

Lenda da música folk e Nobel de Literatura, Bob Dylan decidiu colocar à venda seu retiro de luxo na localidade bucólica de Terras Altas, na Escócia. O astro da música pede US$ 3,9 milhões (o equivalente a R$ 18,8 milhões) pela propriedade, que tem 16 quartos, 11 banheiros e dez hectares de extensão.

A mansão fica nas imediações do Parque Nacional Cairngorms da Escócia e tem vista ampla para a floresta Abernethy e as montanhas Cairngorm.

O astro da música, hoje com 82 anos, comprou a propriedade com o irmão em 2006, ao custo de US$ 2,9 milhões (R$ 13,9 milhões). De acordo com o "DailyMail", de lá para cá, os dois usaram a mansão durante algumas semanas todos os anos.

O jornal britânico explica que a casa Aultmore foi encomendada pelo industrial Archibald Merrilees e projetada pelo conhecido arquiteto C. H. B. Quennell, ao estilo eduardiano, com detalhes no teto e arcos e pisos em madeira. A mansão de três andares tem quatro salas de estar, sala de bilhar, duas cozinhas, uma despensa e uma ala para hóspedes e funcionários.



Na área externa, há também um bosque, um pomar, uma fonte e uma estufa vitoriana. A mansão ficou pronta em 1911 e 1915 e chegou a servir como um centro de acolhida durante a Segunda Guerra Mundial. Os corretores da Knight Frank, que representam a venda, explicam no site que o sistema de fiação, aquecimento e água quente foi todo reformado entre 2007 e 2008.

A venda da mansão ocorre no momento em que o astro folk se encaminha para o fim de sua turnê mundial "Rough and Rowdy Ways", cujos últimos shows devem ocorrer em 2024.

