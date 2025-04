A- A+

ANIMAÇÃO "Bob Esponja: A Experiência": exposição no Recife celebra os 25 anos do personagem Após estrear em São Paulo, mostra interativa pode ser visitada no Shopping Recife a partir desta quarta-feira (2)

Após atrair mais de 60 mil visitantes no MIS Experience, em São Paulo, “Bob Esponja: A Experiência” aporta na Capital pernambucana. Celebrando os 25 anos da animação, a exposição estará aberta ao público desta quarta-feira (2) até 18 de maio, no Shopping Recife.

Apresentada como uma “jornada multissensorial”, a mostra mergulha no universo do otimista personagem amarelo e seus amigos. São mais de 50 itens expostos, integrando um acervo raro de registros dos bastidores e da evolução de uma das séries de maior sucesso de todos os tempos da Nickelodeon.

Para os fãs mais curiosos, um dos destaques é a primeira aparição de Bob Esponja Calça-Quadrada. A exposição traz a versão digitalizada - que pode ser folheada virtualmente - da história em quadrinhos educacional “The Intertidal Zone”, criada em meados dos anos 1980 e nunca publicada.

A exposição foi criada pela YDreams Global, em parceria com a Paramount, por meio de seu departamento de Licenciamento de Produtos e Experiências. A ideia é proporcionar ao visitante uma experiência interativa, replicando momentos e cenários marcantes do desenho animado.

Quem for conferir a mostra vai poder, por exemplo, preparar o famoso hambúrguer de siri no Siri Cascudo. Também é possível tirar a carteira de habilitação na autoescola da Sra. Puff e caçar águas-vivas no Campo de Águas-Vivas, entre outras interações.

Formato

Segundo Karina Israel, curadora da exposição e CEO da YDreams, a atração foi inicialmente pensada para shoppings. “Esse é o formato original. É mais aconchegante e próxima do público, mas a essência é a mesma”, enfatiza.

A mostra é dividida em oito espaços, cada um dando destaque a algum personagem ou cenário específico da produção. “Cada ponto conta com os melhores momentos dos personagens. Além disso, dá para encontrar muito material original, como os sketches da série, as roupas utilizadas no musical feito para o teatro e uma coleção enorme de brinquedos. É uma mostra que não existe em nenhum outro lugar do mundo”, afirma Karina.

Juliana Vilaça, gerente de marketing do Shopping Recife, ressalta que esta é a segunda edição da exposição e primeira no Nordeste. “Apostamos muito nos pilares da arte e da cultura. Para além de ser um ícone da cultura pop, Bob Esponja traz com ele todo o universo do oceano, garantindo também um respaldo informativo e educativo à mostra”, completa.

O personagem

Bob Esponja é uma otimista esponja marinha, que vive no fundo do mar. Ele mora em um abacaxi, com seu caracol de estimação, Gary, e tem como melhor amigo a estrela-do-mar rosa Patrick. Sua cidade é a Fenda do Biquíni, onde vivem também outros personagens carismáticos, como o rabugento Lula Molusco, o ganancioso Seu Sirigueijo e a corajosa Sandy Bochechas.

Todo esse universo cheio de humor foi criado pelo biólogo marinho e animador norte-americano Stephen Hillenburg, que morreu em 2018. Inicialmente, ele pensou em Bob Esponja para os quadrinhos que utilizava e sala de aula para ensinar seus alunos sobre a vida marinha. Depois, o personagem foi resgatado pelo criador quando ele deixou de lecionar para seguir o sonho de virar animador.

Hillenburg começou a desenvolver a série em 1996, estreando a produção em 1999. Bob Esponja ganhou novas características, ficando mais parecido com uma esponja de cozinha. Além de 15 temporadas televisivas, a animação já lançou cinco filmes e duas séries spin-off.

Serviço:

Exposição “Bob Esponja: A Experiência”

Quando: de hoje a 18 de maio; visitação de terça a sexta-feira, das 14h às 22h; sábados, das 10h às 22h, e domingos, das 12h às 21h (última entrada, meia hora antes)

Onde: Shopping Recife (Rua Padre Carapuceiro, 777, Boa Viagem)

Ingressos: R$ 50 e R$ 25 (meia-entrada), à venda no Sympla



