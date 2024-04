Bob Esponja: como seria o personagem na vida real, de acordo com a inteligência artificial

A- A+

Bob Esponja é o principal personagem de uma série animada de televisão com o mesmo nome, criada pelo animador norte-americano e biólogo marinho Stephen Hillenburg, na Nickelodeon em 1999. Embora sempre tenha sido uma caricatura, a inteligência artificial (IA) agora pode criar uma representação de Bob Esponja como se fosse uma pessoa real.

Uma das plataformas habilitadas para essa atividade é o Copilot, um aplicativo que gera imagens em tempo real e em poucos minutos. Ele utiliza tecnologias avançadas de IA, geradas pelos mais recentes modelos de linguagem da OpenAI, GPT-4 e DALL·E 3.

Como seria o Bob Esponja na vida real, segundo a inteligência artificial

Quando questionado sobre como Bob Esponja seria na vida real, o Copilot apresenta duas imagens. Na primeira, o personagem é representado como um jovem com cabelos e olhos castanhos. Além de usar óculos, ele tem uma esponja amarela em seu rosto, indicando que seria um habitante do fundo do mar. Ele veste uma camisa azul, gravata e um suéter marrom claro.



Bob Esponja na vida real, segundo IA — Foto: Copilot

Já na segunda imagem, o personagem é mais animado, mas mantém traços realistas. Ele tem uma cara amarela de esponja, bochechas rosadas e olhos verdes, com um sorriso largo. Nesta representação, ele usa uma camisa branca e uma gravata vermelha.



Bob Esponja na vida real — Foto: Copilot

Segundo o ChatGPT, outra ferramenta de IA, Bob Esponja é um personagem de desenho animado criado por Stephen Hillenburg, biólogo marinho e animador. Ele é a estrela da série de televisão animada Bob Esponja, que estreou em 1999 na Nickelodeon.

A série narra as aventuras de uma esponja do mar otimista e alegre que vive em uma casa de abacaxi no fundo do mar na fictícia cidade de Fenda do Biquíni, junto com seus amigos e vizinhos, como o seu melhor amigo, Patrick Estrela, e o seu vizinho ranzinza, Lula Molusco.

Quem são os personagens principais da série "Bob Esponja"?

Os personagens principais da série Bob Esponja são:

Patrick Estrela: o melhor amigo de Bob Esponja, é uma simpática e um tanto ingênua estrela-do-mar rosa.

Lula Molusco: é o vizinho rabugento e pretensioso de Bob Esponja, que trabalha como caixa no Siri Cascudo.

Sandy Bochechas: é um esquilo texana que é cientista e amiga de Bob Esponja.

Seu Siriguejo: o ganancioso e mesquinho dono do Siri Cascudo, onde Bob Esponja trabalha como cozinheiro.

Pérola Siriguejo: é a filha adolescente do Seu Siriguejo.

Sra. Puff: a professora da escola de pilotagem de barcos de Fundo de Bikini, que constantemente tenta ensinar Bob Esponja a dirigir, apesar de seus repetidos fracassos.

Gary: é o caracol de estimação de Bob Esponja, que mia e age como um gato.

