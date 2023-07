A- A+

Cinema "Bob Marley: One Love", cinebiografia da lenda do reggae, ganha primeiro trailer; assista Filme, que chega aos cinemas em 2024, traz momentos da vida pessoal e da carreira do músico jamaicano

A Paramount Pictures revelou, nesta quinta-feira (6), o primeiro trailer de “Bob Marley: One Love”. O filme, que conta a história do ícone do reggae, tem previsão de estreia nos cinemas brasileiros no primeiro semestre de 2024.

Os trechos presentes na prévia mostram momentos da vida pública e privada de Bob Marley. O início na música, o atentado a tiros sofrido pelo cantor em 1976 e sua luta em defesa da paz estão nas cenas reveladas no vídeo.

O ator britânico Kingsley Ben-Adir, que integra o elenco da série “Invasão Secreta”, interpreta Bob Marley no longa-metragem. Também fazem parte do elenco Lashana Lynch, James Norton, Tosin Cole, Anthony Welsh, Michael Gandolfini, Umi Myers e Nadine Marshall.



A direção do filme é de Reinaldo Marcus Green, que também dirigiu “King Richard: Criando Campeãs”, sobre o pai das irmãs Williams. Ziggy e Cedella Marley, filhos do cantor, e Rita Marley, viúva de Bob, são responsáveis pela produção. Além da família do artista, assinam como produtores Brad Pitt, Robert Teitel, Jeremy Kleiner e Dede Gardner.

Veja também

Amir Haddad: "O teatro brasileiro não tem peça de reposição para Zé Celso"