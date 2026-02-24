Ter, 24 de Fevereiro

BBB 26

Bob Sinclar publica vídeo de Ana Paula dançando no BBB 26: "Brasil, sempre no meu coração"

DJ e produtor francês é autor da música "World Hold On", que embalou momento da sister em festa do reality

Bob Sinclar compartilhou vídeo de Ana Paula dançando "World Hold On"Bob Sinclar compartilhou vídeo de Ana Paula dançando "World Hold On" - Foto: TV Globo/Reprodução; Divulgação

O DJ e produtor francês Bob Sinclar chamou a atenção dos brasileiros ao publicar em suas redes sociais, nesta segunda-feira (23), um vídeo de Ana Paula Renault dançando um de seus maiores sucessos no BBB 26. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por BOB SINCLAR (@bobsinclar)

No vídeo, a jornalista aparece se divertindo na pista de dança ao som de “World Hold On”, faixa produzida por Sinclar, com voz de Steve Edwards, e lançada em 2012. O momento ocorreu na última sexta-feira (20), durante uma das festas do reality show. 

Em português, o DJ escreveu na legenda da publicação: “Brasil, sempre no meu coração. 'World, Hold On', continue brilhando”. Bob Sinclar ainda brincou com o público do programa nos comentários: “Devo participar da próxima do Big Brother?”. 
 

A dança de Ana Paula Renault viralizou nas redes sociais, com vários fãs da sister compartilhando o vídeo. Reagindo à publicação do DJ, a equipe da jornalista interagiu nos comentários: “Meu Deus! Você é um ícone e 'World Hold On' é perfeita, nós adoramos!”. 

