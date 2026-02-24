Bob Sinclar publica vídeo de Ana Paula dançando no BBB 26: "Brasil, sempre no meu coração"
DJ e produtor francês é autor da música "World Hold On", que embalou momento da sister em festa do reality
O DJ e produtor francês Bob Sinclar chamou a atenção dos brasileiros ao publicar em suas redes sociais, nesta segunda-feira (23), um vídeo de Ana Paula Renault dançando um de seus maiores sucessos no BBB 26.
No vídeo, a jornalista aparece se divertindo na pista de dança ao som de “World Hold On”, faixa produzida por Sinclar, com voz de Steve Edwards, e lançada em 2012. O momento ocorreu na última sexta-feira (20), durante uma das festas do reality show.
Em português, o DJ escreveu na legenda da publicação: “Brasil, sempre no meu coração. 'World, Hold On', continue brilhando”. Bob Sinclar ainda brincou com o público do programa nos comentários: “Devo participar da próxima do Big Brother?”.
A dança de Ana Paula Renault viralizou nas redes sociais, com vários fãs da sister compartilhando o vídeo. Reagindo à publicação do DJ, a equipe da jornalista interagiu nos comentários: “Meu Deus! Você é um ícone e 'World Hold On' é perfeita, nós adoramos!”.