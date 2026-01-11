Bob Weir, fundador do Grateful Dead, morre aos 78 anos
Guitarrista foi um dos principais nomes da contracultura dos anos 1960 e ajudou a transformar a banda em referência histórica do rock psicodélico
Bob Weir, guitarrista e um dos fundadores da banda norte-americana Grateful Dead, morreu aos 78 anos, informou sua família neste sábado (10). A causa da morte foi atribuída a complicações pulmonares, após uma longa batalha contra o câncer.
“Ele faleceu tranquilamente, cercado por seus entes queridos, depois de lutar com coragem contra o câncer como só Bobby saberia fazer. Infelizmente, sucumbiu a problemas pulmonares subjacentes”, afirmou a família em comunicado divulgado no site oficial e no Instagram do músico. O local e a data exata da morte não foram informados.
Fundado nos anos 1960, o Grateful Dead tornou-se um dos grupos mais emblemáticos da contracultura, ao mesclar em sua sonoridade elementos de rock psicodélico, blues, country e jazz. A banda nasceu em São Francisco, berço do movimento hippie, e foi criada por Weir ao lado de Jerry Garcia, Bill Kreutzmann, Ron “Pigpen” McKernan e Phil Lesh.
Leia também
• Manoel Carlos, autor de grandes novelas da TV brasileira, morre aos 92 anos
• Morre Beatríz González, uma das principais artistas da Colômbia
• Morre Astrid Roemer, escritora surinamesa que participou da Flip 2025, aos 78 anos de idade
Diagnosticado com câncer em julho do ano passado, Weir seguiu em tratamento e, no mês seguinte, celebrou 60 anos de carreira com três shows consecutivos em sua cidade natal.
Mais do que pelos sucessos “Truckin’” e “Casey Jones”, o Grateful Dead construiu sua reputação por apresentações ao vivo sempre diferentes entre si, o que consolidou uma base de fãs extremamente fiel, conhecidos como “Deadheads”. Entre eles, estiveram personalidades como o fundador da Apple, Steve Jobs, e o ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore.
“Durante mais de 60 anos, Bobby construiu uma trajetória extraordinária. Guitarrista, cantor, compositor e cofundador do Grateful Dead, ele permanecerá para sempre como uma figura icônica, com um talento artístico único que revolucionou a música americana”, destacou a família.
O Grateful Dead foi a primeira banda de rock ocidental a se apresentar nas pirâmides do Egito, no fim dos anos 1970. Em 1994, o grupo entrou para o Hall da Fama do Rock & Roll. Um ano depois, em 1995, a banda encerrou suas atividades após a morte do guitarrista Jerry Garcia.
Apesar disso, os integrantes voltaram a se reunir em diversas ocasiões. Em 2015, após uma turnê de despedida, alguns membros — entre eles Weir — anunciaram um novo projeto sob o nome Dead & Company.
Atualmente, Bill Kreutzmann, de 79 anos, é o único fundador vivo do Grateful Dead. O baixista Phil Lesh morreu em 2024, aos 84 anos. Ron McKernan, que enfrentava problemas de saúde e dependência alcoólica, faleceu em 1973, aos 27 anos.