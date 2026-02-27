Sex, 27 de Fevereiro

LUTO

Bobby J. Brown, ator de 'The Wire', morre em incêndio, aos 62 anos

Segundo o TMZ, a morte foi considerada acidental

Bobby J. Brown em 'We Own This City'Bobby J. Brown em 'We Own This City' - Foto: Paul Schiraldi/HBO

O ator Bobby J. Brown, conhecido por ter interpretado o policial Bobby Brown na série The Wire, da HBO, morreu nessa quinta-feira (26). aos 62 anos. A morte foi confirmada pelo site TMZ e noticiada por outros veículos norte-americanos, como as revistas People e The Hollywood Reporter. Brown foi vítima de um incêndio.

Conforme familiares ouvidos pelo site, o ator tentava ligar um carro dentro de um celeiro quando o fogo começou. Ele chegou a telefonar para um dos familiares pedindo por um extintor. A mulher de Brown tentou salvar o marido e sofreu queimaduras graves.

Segundo o TMZ, a morte foi considerada acidental. Os legistas determinaram que Brown morreu por "queimaduras difusas e inalação de fumaça".

Além de The Wire, o ator também trabalhou em outras séries de sucesso, como Law and Order e Vice. Ele deixa a mulher e filhos.

