Boca Rosa compra apartamento meses depois de adquirir mansão de R$ 18 milhões

Bianca Andrade, a Boca Rosa, comprou um novo apartamento em São Paulo cerca de quatros meses após adquirir uma mansão avaliada em R$ 18 milhões em Cotia. A influenciadora e empresária, de 28 anos, continua morando na mansão, mas agora tem lugar para ficar na capital e em especial naqueles dias em que seu filho, Cris, está com o pai, Fred (Bruno).

"Eu continuo morando em Cotia. No mato, que adoro. Só que uma parte de mim também ama a vida urbana aqui de São Paulo. O escritório fica aqui do lado também, então foi ótimo. Peguei esse apezinho para esses dias de correria, principalmente quando o Guduco (apelido de seu filho) está com o pai", explicou. Bianca diz também que o apartamento já tem um quarto para o filho ficar.

A mansão de alto padrão onde mora fica na região da Granja Viana, na Zona Norte de São Paulo, dentro de um condomínio, e, há cerca de um ano, vinha sendo anunciada.



O imóvel tem um aquário que vai da sala até o escritório, uma mesa de madeira entalhada, coifa retrátil no fogão, minicozinha com geladeira e forno no corredor da área dos quartos, cama king size no quarto do filho, duas claraboias no corredor, persiana retrátil, chão de pedras e hidromassagem no banheiro, além de piscina, sauna, sala de cinema, lareira, salão de jogos e festas, academia de ginástica e espaço para spa.

A fortuna de Bianca

Bianca Andrade é dona de uma bem-sucedida marca de maquiagem, que teve faturamento anual, em 2022, em torno de R$ 160 milhões, como a própria revelou. A ex-BBB é dona ainda da Boca Rosa Company e da Boca Rosa Hair, voltada para produtos de cabelo e foi considerada uma das 500 pessoas mais influentes da América Latina pela Bloomberg Linea em 2021. Estima-se que o total da fortuna de Bianca, contando as empresas, imóveis e investimentos financeiros, está entre 50 e 100 milhões de reais. Com faturamento mensal entre R$1 e R$2 milhões. Agora esse valor deve ter aumentado com as duas novas propriedades.

Boca Rosa começou com um canal no YouTube onde gravava tutoriais de maquiagem, tornou-se uma das primeiras influenciadoras digitais e, com o tempo, lançou sua própria linha de maquiagens.

