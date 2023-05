Boca Rosa se muda para mansão de R$ 18 milhões com aquário para tubarões na sala; fotos

A- A+

A influenciadora digital Bianca Andrade, mais conhecida pelo apelido Boca Rosa, se mudou para uma mansão de altíssimo padrão na região da Granja Viana, na Zona Oeste da Grande São Paulo. O imóvel luxuoso, dentro de um condomínio, vinha sendo anunciado, há cerca de um ano, pelo valor de R$ 18 milhões — recentemente, aliás, o endereço foi tema de um vídeo do youtuber Casimiro, que apelidou o lugar como Casa do Tubarão, já que há um aquário para tubarões na sala de estar.

"Realizei um dos maiores sonhos da minha vida, que é comprar minha a casa. E não é porque é minha, não (risos)... Mas é uma das casas mais incríveis que eu já vi na minha vida", contou a empresária e ex-BBB, dona de uma bem-sucedida marca de maquiagem, que teve faturamento anual, em 2022, em torno de R$ 160 milhões, como a própria revelou.

Cinema e tanques de água salgada

Com estrutura metálica, a casa é quase toda revestida em vidro e foi projetada pelo antigo proprietário, que desenhou a planta do imóvel, exatamente em frente ao haras do condomínio. "Sempre sonhei com uma casa incrível, sabe? Casa sempre me trouxe essa coisa de 'Caraca, que legal! Quero um dia morar numa casa dessas'. Eu ia na casa das pessoas e falava: 'Poxa, um dia quero morar numa casa dessas'. E aí isso aconteceu comigo. Essa é a casa mais legal que eu já vi na minha vida. Tenho até um cavalo, e eu poderia estar lá com ele agora", brincou Bianca Andrade, em vídeo publicado no YouTube.

A mansão tem comodidades como piscina, sauna, sala de cinema, lareira, salão de jogos e festas, academia de ginástica, espaço para spa e tanques de água salgada com peixes, corais e tubarão. O canil da mansão conta, veja só, com espaço com ar-condicionado. "É para o seu querido amiguinho canino não passar frio nem calor", afirmou um dos corretores, num dos vídeos de divulgação da casa, à época em que ela estava sendo vendida.

"Quando eu cheguei aqui com a minha família, eu parava e falava assim: 'Cara, eu tô aqui mesmo?'. Uma hora, minha família estava no cinema (aqui de casa), e eu pensei: 'Deus, eu tô aqui mesmo?'", questiona-se Bianca Andrade, revelando que demorou 12 anos para realizar o que considera seu maior sonho.

A influenciadora digital passou um mês distante das redes sociais após se submeter uma cirurgia para retirada de amígdalas e um procedimento estético no nariz. Ela retornou à internet na última segunda-feira (1º), depois de realizar também a mudança de casa. Em seu novo endereço, ela já recebeu amigas como a ex-BBB Juliette a também influenciadora digital Foquinha.

"Comecei a ficar enchendo meu potinho de felicidade. É muita felicidade armazenada. Juliette já veio aqui. A Foquinha também já veio. A gente sentava na mesa do café da manhã e ficava horas conversando, sem eu nem me preocupar ou me culpar. Por mais que eu tenha esse costume de tirar momentos off, a culpa fica sempre aqui. Penso: 'Caramba, tenho que entregar determinado trabalho'", ela afirma.

Veja vídeo com tour pela casa

A mansão foi tema para vídeos realizados por corretores de imóveis, à época em que esteve à venda, pelo valor de R$ 18 milhões. Confira um desses vídeos abaixo.



