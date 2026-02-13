A- A+

ENCONTRO DE BOIZINHOS Boi Brazinha: Tradição do Bumba Meu Boi nas ruas de Olinda em cortejo infantil na Quarta de Cinzas Bloco formado por crianças e familiares realiza desfile no Centro Histórico e reforça ações culturais e educativas dentro e fora do Carnaval

O bloco infantil Boi Brazinha volta a ocupar as ruas do Sítio Histórico de Olinda na quarta-feira de Cinzas, 18 de fevereiro, durante o Encontro de Boizinhos da Rua da Boa Hora.

A concentração está prevista para 16h30, com desfile até as 19h. A programação inclui apresentação de Mestre Jurandex & Banda Contemporânea de Pífano, convidados do Agreste pernambucano.



Criado em 2015, o cortejo surgiu a partir da iniciativa de uma família e se consolidou como uma brincadeira que reúne crianças, parentes e amigos em torno da tradição do Bumba Meu Boi, manifestação popular de origem nordestina que vem ganhando cada vez mais espaço no Carnaval de Pernambuco.

O projeto é conduzido de forma coletiva por jovens e crianças da família Brazileiro, entre eles Rudah, Ravi e Maya, com o apoio constante de pais e avós.



Segundo a produtora Ana Flávia, a dinâmica da brincadeira sempre coloca a vontade das crianças em primeiro lugar.

“Como o boi tem uma criança e seu brinquedo à frente, a caminhada sempre começa com a pergunta se quer continuar a brincadeira e consequentemente se ainda deseja brincar com o boi. Isso porque sabemos que as outras crianças da família e das amizades próximas já se apegam ao boi e também têm o desejo de participar ativamente do cortejo levando o estandarte e o boi, a ponto da gente trazer outro boi para as crianças brincarem. Cores, fantasias, adereços, música e alegria se espalham pelas ruas de Olinda”, conta.

Durante o desfile, o estandarte e o boi são conduzidos em revezamento, permitindo que outras pessoas participem. A mobilização envolve diferentes gerações da família, que também convidam amigos e parentes para integrar o evento, ampliando o caráter comunitário do cortejo.

“Nós adultos temos participação ativa desse cotidiano dinâmico e criativo, incentivando as criações da garotada e ao mesmo tempo incluindo-se à celebração. A gente também estende o convite para familiares e amizades mais próximas, fazendo assim o próprio carnaval familiar. Anualmente, o cortejo festivo cresce e se organiza de forma mais estruturada para acomodar outras famílias que buscam um festejo carnavalesco especialmente dedicado às crianças, adolescentes e bebês”, acrescenta Ana Flávia.

A proposta do bloco também enfatiza o valor educativo das manifestações populares. Integrantes do projeto destacam que “as atividades lúdicas, a partir das brincadeiras da cultura popular, fortalecem a educação e dialogam com a arte, a cultura e o imaginário infantil nas vivências iniciais das crianças”, reforçando o papel das experiências culturais no estímulo à criatividade e à convivência.



Ricardo Brazileiro ressalta que a vivência artística contribui para o desenvolvimento social desde cedo.

“Esse encontro cultural e lúdico influencia as relações sociais, preserva a tradição e desperta o pensamento infantil. Inclusive, as crianças e adolescentes têm a capacidade de transformar qualquer objeto do cotidiano em uma obra de acordo com suas narrativas mentais. Embora a disponibilidade de brinquedos diversos seja uma realidade contemporânea, é fato que uma simples caixa de papelão pode ativar na criança estímulos criativos genuínos e surpreendentes. Então, toda experimentação infantil é importante para o desenvolvimento pessoal e social, incluindo o olhar ativo por parte de adultos e também de outras crianças”, afirma.

Neste ano, o projeto conta com incentivo público por meio da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, com recursos destinados via edital municipal. A equipe técnica reúne profissionais nas áreas de produção, comunicação, design, fotografia e gestão de redes sociais.



Atividades também no interior

Além das apresentações no Carnaval, o grupo mantém ações em Belo Jardim, no Agreste pernambucano, onde celebrou dez anos de atividades com um cortejo realizado em 8 de fevereiro, durante o Encontro de Blocos da cidade.



Na mesma semana, integrantes promoveram visitas a instituições sociais locais, incluindo um lar de idosos e um espaço que acolhe crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, iniciativas que fazem parte da proposta educativa e comunitária do projeto.

SERVIÇO

Boi Brazinha no Encontro de Boizinhos

Quando: Quarta-feira de Cinzas (18), Concentração às 16h30; cortejo até as 19h

Onde: Rua da Boa Hora - Sítio Histórico de Olinda-PE

Acesso gratuito

*Com informações da assessoria

