macuca Boi da Macuca volta de turnê no Sudeste e confirma datas oficiais no Carnaval de Olinda Neste ano, o bloco, que nasceu no Agreste de Pernambuco, tem dois cortejos oficiais

De Correntes, no Agreste de Pernambuco, para o Brasil.



O bloco Boi da Macuca, já um velho conhecido dos foliões em Olinda e Recife, desembarcou, no último fim de semana, em São Paulo e no Rio de Janeiro para fazer o seu tradicional cortejo tomado pelas cores azul, amarelo e vermelho, acompanhado pela tradicional Orquestra do Maestro Oséas e o próprio personagem do boi, levando milhares de pessoas às ruas no entorno do Museu do Amanhã (RJ) e da Casa de Francisca (SP).

Macuca em Olinda

Depois da circulação, a Macuca anuncia as datas dos seus cortejos em Olinda: o desfile oficial será no dia 16 de fevereiro (segunda de Carnaval), às 19h, no Largo do Amparo; já o desfile de aniversário será em 18 de fevereiro, com concentração às 18h, no Largo do Guadalupe.

Boi da Macuca se apresentou em São Paulo e no Rio de Janeiro. Foto: Divulgação

Origem

Fundado em 1989, em Correntes, no Agreste pernambucano, o Boi da Macuca reúne mais de 70 integrantes em cada cortejo, ao lado da Orquestra de Frevo do Maestro Oséas, em um projeto incentivado pelo Funcultura e pela Política Nacional Aldir Blanc Pernambuco, com apoio do Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Cultura, e do Ministério da Cultura – Governo Federal.

*Com informações da assessoria de imprensa

