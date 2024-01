A- A+

BBB 24 Boi Garantido e Boi Caprichoso se unem para apoiar Isabelle no BBB 24 A sister, que é cunhã-poranga do Boi Garantido, está no paredão ao lado de Luigi, Juninho e Alane

Pausa na rivalidade. O perfil oficial do "Boi Caprichoso" nas redes sociais postou uma mensagem em apoio à Isabelle Nogueira, manauara que está no paredão desta terça (30) do BBB 24. O detalhe é que a sister é cunhã-poranga do Boi Garantido, rival do Caprichoso na Festival de Parintins (AM).

"Pelo nosso Amazonas, pela nossa cultura, o Boi Caprichoso expressa seu apoio à Isabelle Nogueira. Representante da cultura do estado e do Boi-Bumbá de Parintins", compartilhou o perfil oficial do Boi Caprichoso no X (antigo Twitter). A participante foi indicada pelo líder, MC Bin Laden, e está no paredão ao lado de Alane, Juninho e Luigi.

Pelo nosso Amazonas, pela nossa cultura, o Boi Caprichoso expressa seu apoio à Isabelle Nogueira. Representante da cultura do estado e do Boi- Bumbá de Parintins .#BoiCaprichoso #BoinegrodeParintins #Parintins #Amazonas #bigbrotherbrasil #teamisabelle pic.twitter.com/n06L66r2rr — Boi Caprichoso (@boicaprichoso) January 29, 2024

O perfil oficial do Boi Garantido também já tinha feito uma postagem em apoio à Isabelle.

VAI CONHECER MEU TREME TERRA, BRASIL!



PASSO A PASSO PARA SALVAR A ISABELLE DO PAREDÃO



O voto é para FICAR! #FicaIsabelle



Faça o *VOTO ÚNICO* nela

Link: https://t.co/LsBiRMbc7C pic.twitter.com/OK5FnLcY3S — Boi Garantido (@garantido) January 29, 2024

