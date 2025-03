A- A+

encenação Boi Voador sobrevoa o céu do Bairro do Recife neste domingo (23) celebrando o aniversário da Cidade Espetáculo recria histórica icônica do Recife em pleno Marco Zero, a partir das 18h

No próximo domingo (23), a partir das 18h, a praça do Marco Zero irá presenciar mais uma edição do emblemático espetáculo “O Boi Voador”, tradicional encenação que recria, anualmente, a icônica história que se passou no “Recife Holandês”.

A lenda do Boi Voador remonta ao período da ocupação holandesa e foi narrada pelo frei Manuel Calado no livro “O Valeroso Lucideno” (1648). Para a inauguração da Ponte do Recife (atual Ponte Maurício de Nassau), em fevereiro de 1644, o governador Maurício de Nassau, a fim de impressionar a população e exibir seu poder administrativo, prometeu fazer um boi voar.

Conta-se, então, que, na inauguração, surgiu um boi feito de couro, empalhado, amarrado por cordas e movido por roldanas, movimentando-se de um lado a outro da ponte, o que foi um grande sucesso.

A história, então, se transformou em um dos maiores símbolos culturais do Recife e, todos os anos, é encenada em um espetáculo ao ar livre, que combina teatro, projeções e efeitos especiais.

Realizado pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Turismo e Lazer, e produzido pela Métron Produções, “ O Boi Voador" foi vencedor do Prêmio Nacional de Turismo em 2019.

Para a edição de 2025, o público pode esperar novidades: novos elementos cênicos e ajustes no cenário prometem enriquecer ainda mais a experiência visual e narrativa.

"O Boi Voador é mais do que um espetáculo, é um mergulho na história do Recife e um convite à imaginação. Queremos que recifenses e turistas vivenciem esse momento com a mesma emoção e encantamento que essa lenda inspira há séculos", destaca o secretário de Turismo e Lazer, Thiago Angelus.

SERVIÇO

Espetáculo “O Boi Voador”

Quando: Domingo (23), a partir das 18h

Onde: Marco Zero, Bairro do Recife - Recife-PE

Acesso gratuito



