CARNAVAL 2026 Boizinho da Macuca promove cortejo infantil inédito em Olinda, neste sábado (14) Evento gratuito no Pátio do Bonsucesso convida crianças e famílias a vivenciar tradições populares ao som de frevo e música orquestrada

Olinda recebe, neste sábado (14), a primeira edição do Boizinho da Macuca – Cortejo Infantil, programação cultural aberta ao público que será realizada no Pátio do Bonsucesso.

A proposta é oferecer às crianças e seus acompanhantes uma experiência que mistura manifestações da cultura popular, música e atividades lúdicas em um ambiente ao ar livre, cercado por árvores e áreas sombreadas. A concentração está prevista para as 9h.

Inicialmente programado para o fim de semana anterior, o desfile precisou ser transferido em razão das condições climáticas adversas, marcadas por chuvas intensas e descargas elétricas durante a tarde.

A partir do ponto de encontro, o cortejo seguirá pelas ruas e ladeiras da cidade histórica com a presença da Orquestra Jovem Henrique Dias, grupo composto por mais de 30 instrumentistas.

Embalado pelo ritmo do frevo, o percurso pretende transformar o trajeto em um momento festivo e participativo, estimulando o público a dançar, brincar e se aproximar das tradições culturais de Pernambuco.

* Com informações da assessoria

