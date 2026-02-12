Boizinho da Macuca promove cortejo infantil inédito em Olinda, neste sábado (14)
Evento gratuito no Pátio do Bonsucesso convida crianças e famílias a vivenciar tradições populares ao som de frevo e música orquestrada
Olinda recebe, neste sábado (14), a primeira edição do Boizinho da Macuca – Cortejo Infantil, programação cultural aberta ao público que será realizada no Pátio do Bonsucesso.
A proposta é oferecer às crianças e seus acompanhantes uma experiência que mistura manifestações da cultura popular, música e atividades lúdicas em um ambiente ao ar livre, cercado por árvores e áreas sombreadas. A concentração está prevista para as 9h.
Inicialmente programado para o fim de semana anterior, o desfile precisou ser transferido em razão das condições climáticas adversas, marcadas por chuvas intensas e descargas elétricas durante a tarde.
A partir do ponto de encontro, o cortejo seguirá pelas ruas e ladeiras da cidade histórica com a presença da Orquestra Jovem Henrique Dias, grupo composto por mais de 30 instrumentistas.
Embalado pelo ritmo do frevo, o percurso pretende transformar o trajeto em um momento festivo e participativo, estimulando o público a dançar, brincar e se aproximar das tradições culturais de Pernambuco.
