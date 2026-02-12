Qui, 12 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta12/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
CARNAVAL 2026

Boizinho da Macuca promove cortejo infantil inédito em Olinda, neste sábado (14)

Evento gratuito no Pátio do Bonsucesso convida crianças e famílias a vivenciar tradições populares ao som de frevo e música orquestrada

Reportar Erro
Cortejo do Boi da Macuca no Carnaval de OlindaCortejo do Boi da Macuca no Carnaval de Olinda - Foto: Divulgação/Boi da Macuca

Olinda recebe, neste sábado (14), a primeira edição do Boizinho da Macuca – Cortejo Infantil, programação cultural aberta ao público que será realizada no Pátio do Bonsucesso.

A proposta é oferecer às crianças e seus acompanhantes uma experiência que mistura manifestações da cultura popular, música e atividades lúdicas em um ambiente ao ar livre, cercado por árvores e áreas sombreadas. A concentração está prevista para as 9h.

Leia também

• Grande Encontro Reggae Roots PE chega à 8ª edição e ocupa Pátio de São Pedro e Rua da Moeda

• Bailinho com frevo é atração no Shopping Patteo

• Papa, musa do Hexa e Biu Rossi: na chuva, foliões fantasiados reverenciam Galo Gigante

Inicialmente programado para o fim de semana anterior, o desfile precisou ser transferido em razão das condições climáticas adversas, marcadas por chuvas intensas e descargas elétricas durante a tarde.

A partir do ponto de encontro, o cortejo seguirá pelas ruas e ladeiras da cidade histórica com a presença da Orquestra Jovem Henrique Dias, grupo composto por mais de 30 instrumentistas.

Embalado pelo ritmo do frevo, o percurso pretende transformar o trajeto em um momento festivo e participativo, estimulando o público a dançar, brincar e se aproximar das tradições culturais de Pernambuco.

* Com informações da assessoria

Reportar Erro

Veja também

Newsletter