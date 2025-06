Bolachinha: humorista cearense sofre acidente durante gravação na Record, após cair em buraco

A- A+

Bolachinha, humorista cearense, sofreu um acidente enquanto gravava o programa "Acerte ou Caia", da Record, nesta segunda-feira (16). Ele precisou ser socorrido às pressas, appos sofrer uma fratura na perna.

No game show apresentado Tom Cavalcante, o participante que perder cai em um buraco. Segundo o Portal Leo Dias, Bolachinha acabou se machucando com a queda, sendo levado por uma ambulância até um hospital.

Nas redes sociais, o humorista tranquilizou o público. "Eu estou bem, graças a Deus, primeiramente a Deus e segundo à equipe da Rede Record que me deu assistência imediatamente. Eu caí sentado e não tinha acontecido nada. Foi no meu levantar que eu torci a perna e deu uma pequena fratura", disse.

Também estavam presentes na gravação a dupla sertaneja Marlon e Maicon, o cantor The Black e a ex-BBB Lumena, além de outros famosos. No Instagram, Marlon relatou que Bolachinha estava muito nervoso antes de cair. "Tremia muito e, provavelmente, caiu de mal jeito", disse.

O humorista Jaderson Cavalcante publicou um vídeo ao lado de Bolachinha, no hospital, desmentindo boatos sobre o estado de saúde do colega. De acordo com ele, o cearense já fez exames e passará por cirurgia.



O que diz a emissora

Em comunicado enviado à imprensa, a Record afirmou que ofereceu assistência ao humorista ferido. "A Record informa que o humorista Bolachinha foi prontamente atendido pela equipe de socorristas durante as gravações do Acerte ou Caia! na tarde desta segunda-feira (16/6). Bolachinha está bem e recebe todo o suporte médico em um hospital da Grande São Paulo", diz o texto.

