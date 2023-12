Boletim aponta piora no quadro de Claudia Alencar: "Permanecerá sedada, em ventilação mecânica"

Internada em estado grave, Claudia Alencar, de 73 anos, passou por uma cirurgia na coluna lombar neste domingo (24). Ela está hospitalizada na Clínica São Vicente, na Gávea, na Zona Sul do Rio de Janeiro, desde o dia 17 após ser diagnosticada com infecção bacteriana.

O hospital divulgou um boletim médico:

"A Sra. Claudia G Alencar foi submetida hoje à reavaliação do sítio cirúrgico. Devido ao procedimento cirúrgico e à piora clínica nas últimas 24h, com achados compatíveis com septicemia e instabilidade hemodinâmica, permanecerá sedada, em ventilação mecânica e antibioticoterapia de amplo espectro."