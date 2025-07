Boletim médico diz que operação de Paulinho da Viola "transcorreu sem intercorrência"

A- A+

Paulinho da Viola passou por uma operação para a retirada de um cisto simples no fígado, guiada por tomografia computadorizada na Clínica São Vicente, na Gávea, zona sul do Rio.

De acordo com um boletim médico divulgado nesta quinta-feira (3), o procedimento “transcorreu sem intercorrência”.

A cirurgia já estava prevista para esta semana, período em que o sambista de 82 anos iniciou um intervalo de um mês em sua turnê.

De acordo com a assessoria, a realização do procedimento já estava prevista.

“Foi programado para esse período em que ele tem um intervalo mais longo da turnê nacional que está fazendo”, disse a assessoria do cantor.

O procedimento realizado por Paulinho, considerado simples pelos médicos, foi uma drenagem de baixíssimo risco cirúrgico.

“Por isso, a internação nesse momento, sem emergência.”

O último show do músico foi realizado no dia 28 de junho, em São Paulo. Mas sua próxima apresentação acontecerá somente no dia 26 de julho, em Belo Horizonte.

Depois, o artista seguirá para o Rio de Janeiro, onde participará da programação do Festival de Inverno Rio, com show marcado para o dia 2 de agosto.

