Boletim médico: Faustão é extubado e respira sem ajuda de aparelhos

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, foi extubado na manhã desta terça (29). É o que informa o novo boletim médico divulgado pelo Hospital Israelita Albert Einstein, após a cirurgia de transplante coronário a que Fausto foi submetido no último domingo (27). De acordo com o documento, Faustão também está respirando sem o auxílio de aparelhos.



O boletim informa que o apresentador encontra-se consciente e conversa normalmente, apresentando "boa função do coração". Faustão permanece, em monitoramento pós-cirúrgico, na UTI do Albert Einstein, no Rio de Janeiro (RJ).



Transplante

No último domingo (27), Fausto Silva foi submetido a uma cirurgia de transplante coronário, via SUS. O órgão que chegou ao apresentador veio de Santos, no litoral paulista, e era de um homem de 35 anos, e foi transportado de helicóptero.



A necessidade do transplante foi verificada pela equipe médica na última semana. Faustão está internado desde o dia 5 de agosto, tratando de um quadro de insuficiência cardíaca.



