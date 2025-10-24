A- A+

ANIVERSÁRIO Bolo de 5 mil flores marca festa de 3 anos de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca; veja Mais de 20 profissionais trabalharam, ao longo de mais de duas semanas, na criação do doce, atração chamativa em festa luxuosa em Goiânia

Nada foi simples na festa de 3 anos de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe. O evento, realizado em Goiânia (GO), teve como tema o clássico "Cinderela", da Disney — e o bolo monumental, de dez andares, virou um dos assuntos mais comentados da noite.

O responsável pela criação foi o confeiteiro Denilson Lima, conhecido por produções luxuosas e detalhistas. Ele revelou que o doce contou com mais de cinco mil flores de açúcar, todas modeladas manualmente, uma a uma, por uma equipe de mais de 20 profissionais. "Foram semanas de preparo e muito amor envolvido. Cada pétala foi feita à mão", contou.

O bolo, que parecia saído de um conto de fadas, trazia uma abóbora de açúcar coberta por camadas de glacê bordado, remetendo à carruagem da princesa. O recheio também foi pensado especialmente para agradar à influenciadora digital: uma combinação de praliné de amêndoas, frutas vermelhas e brigadeiro de leite condensado — sabores preferidos de Virginia, como ela disse.

Nas redes sociais, Denilson descreveu a criação como "um sonho transformado em realidade", celebrando o aniversário da pequena Maria Flor com uma verdadeira "obra de arte comestível".

O bolo imponente foi o destaque de uma festa repleta de luxo, brilho e réplicas personagens da animação da Disney. Decoradora da celebração, Tana Lobo citou por meio das redes sociais, pela primeira vez, os valores elevados por trás do evento. Afinal, quanto custou a festa?

Na noite da última quarta-feira (22), depois de abrir uma "caixinha de perguntas" por meio dos Stories no Instagram, Tana Lobo reclamou que a maior parte dos seguidores vinha pedindo informações sobre os "investimentos" feitos por Virginia para a tal festa de arromba. A decoradora aproveitou para dar um "chega pra lá" nos internautas.

"Vocês são engraçados. Vou falar, sim, qual foi o valor (investido por Virginia)", ironizou. "Não é ético eu falar isso, entendeu? O valor de uma festa... Não vou falar isso. Vocês têm que desapegar um pouco dos valores. Acho engraçado, me divirto aqui... Mas não vou falar." Tona se limitou a dar algumas pistas sobre o tamanho das quantias envolvidas.

"Já falei isso para ela (Virginia) e faço questão de falar aqui também. Ela abençoa tantas vidas, que não faz nem ideia! Uma 'simples festa' que ela faz movimenta centenas de empresas, profissionais, pessoas e famílias. E não só com a contração direta dela, mas com todos os frutos que o profissional colhe depois daquele evento", afirmou a decoradora.

