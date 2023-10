Bolo de rolo, vestido com renda e celebridades internacionais: tudo sobre megacasamento em Noronha

A- A+

O megacasamento do bilionário Henrique Dubugras e a engenheira de sofware Laura Fiuza, em Fernando de Noronha, no último sábado (7), em Pernambuco, contou com o tradicional bolo de rolo pernambucano e salto de paraquedas do noivo. Bill Gates, a banda Maroon 5 e o DJ Alok não participaram.

Apesar da proibição do uso de celulares, algumas imagens da cerimônia luxuosa, avaliada em R$ 10 milhões, que ocorreu no Forte dos Remédios, foram publicadas nas redes sociais. Cerca de 400 pessoas participaram do evento.

Entre os que marcaram presença, estão a atriz norte-americana Kiernan Shipka, conhecida por protagonizar a série "O mundo sombrio de Sabrina", e a modelo norueguesa Frida Aasen.

Casamento em Noronha. Foto: Reprodução/Instagram

O prefeito do Recife, João Campos, e sua noiva, a deputada federal por São Paulo, Tabata Amaral, também participaram da cerimônia.

Apesar da informação que o bilionário Bill Gates poderia participar do casório, o CEO da Microsoft não apareceu. Segundo o G1, a festa também não contou com shows de Maroon 5 e DJ Alok, como especulado. Um dos motivos seria a proibição do pouso de jatinhos particulares no aeroporto da ilha.

A cor do traje usado pelos noivos foi branca. Laura Fiuza optou por modelo de um ombro só, com transparência, renda e folhagens bordadas, assinado pela grife Mira Zwillinger, de Tel-Aviv. O penteado ficou por conta de Emerson Dias e a maquiagem por Allex Cardoso. O noivo apostou em terno claro e óculos escuros.

Noiva Laura Fiuza. Foto: Reprodução/Instagram

O bolo de rolo, tradicional na iguaria pernambucana, com três andares e um arranjo de orquídeas, foi o escolhido para o casamento.

Bolo de rolo em casamento de bilionário em Noronha. Foto: Reprodução/Instagram

A decoração foi realizada pela Bossa Nova Festas. Na manhã do evento, Henrique, sócio e fundador da Brex, aproveitou a bela paisagem da ilha e saltou de paraquedas.

O G1 informou que, ao invés de presentes, os noivos pediram doações em dinheiro para projetos de preservação de aves e tubarões de Fernando de Noronha.

Casamento em Noronha. Foto: Reprodução/Instagram

Alguns pontos da ilha foram fechados por 10 dias para o casamento. Pousadas de luxo foram reservadas para receber os convidados. Além disso, voos particulares foram fretados para levar o público até Noronha.

Veja também

CINEMA Animage anuncia os vencedores da sua 13ª edição; confira a lista