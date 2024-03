Bolsa de apostas: expulsão de Wanessa Camargo no BBB 24 amplia favoritismo ou enfraquece Davi?

A- A+

A desclassificação de Wanessa Camargo do "BBB 24", após reclamação de Davi de uma possível agressão enquanto ele dormia, permaneceu durante o sábado como um dos assuntos mais debatidos nas redes sociais. Um dos debates mais acalorados é se a saída da cantora vai fortalecer ainda mais Davi ou, por outro lado, ameaçar seu favoritismo.

Wanessa era uma das principais rivais do motorista de aplicativo na casa. Desde o início do programa os dois se estranharam e o tom das discussões foi aumentando. Na última quinta-feira (28), os dois tiveram uma grande discussão na cozinha, após uma punição tomada por Yasmin Brunet. A cantora reclamou que ele canta e fala alto o dia todo e o chamou de "moleque". Davi retrucou, dizendo que ela deveria apertar o botão de desistência ou virar líder e indicá-lo ao paredão.

Com a saída da cantora, Davi perde seus dois maiores oponentes na casa, após a eliminação do cantor Rodriguinho na terça-feira (27). O baiano cresceu na competição justamente no enfrentamento aos camarotes da casa, e a saída dos dois pode deixá-lo fora de evidência nos 40 dias que ainda restam para o final do programa.

A forma como os demais brothers e sisters viram sua atitude de ir ao confessionário reclamar da agressão de Wanessa também pode enfraquecê-lo. Após a saída de Wanessa na casa, Leidy interpelou Davi e lembrou o desentendimento de Davi e Nizam, quando o baiano chamou o brother para brigar, quando ele também poderia ter sido desclassificado.

— Todo mundo aqui brinca assim, ela nunca iria brincar com você. O Nizam poderia ter te desclassificado, por você ter chamado ele para a briga. Isso aí pra mim é maldade, isso aí é a maior loucura, porque você poderia não estar aqui. Wanessa nunca ia te dar um a porrada, nunca que ela ia te bater. Pra mim ele ficou p*** porque a Wanessa acordou ele — acusou Leidy.

Outra ameaça à popularidade de Davi está no crescimento de outros participantes, como Fernanda, Isabelle e Pitel, por fatores que não envolvem necessariamente embates na casa. Sem seus principais rivais e isolado de parte dos competidores, Davi teria de criar outros tipos de interação na casa para ficar em evidência. Neste caso, o comportamento de Yasmin Brunet pode ser decisivo, caso a sister não aceite ocupar o papel de Wanessa nos embates com o baiano.

Por que Wanessa Camargo foi desclassificada?

Nona participante do programa expulsa desde 2012, a cantora teve mais um desentendimento com Davi, que a acusou de agressão, após a festa desta madrugada. A cantora teria acordado o brother, que foi ao confessionário reclamar das atitudes dela. Segundo Davi, ela teria atingido sua perna enquanto dançava no quarto. O brother pediu a expulsão da Wanessa.

Davi falou no confessionário que se sentiu "agredido" e que Wanessa Camargo"ultrapassou os limites", quando o acordou tocando o seu pé na madrugada deste sábado (2), o que acabou resultando na expulsão da sister.

pessoal, eu não tava assistindo



como o pessoal soube que a Wanessa foi expulsa por agressão?



como souberam que foi o Davi que pediu a expulsão dela?



Me atualizem pfvr — Mai Purper #BBB24 (@maipurper) March 2, 2024

No vídeo do confessionário, Davi disse que havia ido dormir mais cedo por causa da prova do anjo, e que Wanessa o acordou. "A Wanessa ultrapassou um pouquinho do limite da bebida. Ela entrou no quarto e me senti desrespeitado por ela. Ela não me respeitou que estava no quarto e naquela momento ela veio pra cima da minha cama e me agrediu, me senti agredido. Ela ultrapassou o limite da bebida e acabou me batendo. Por mais que tivesse sido sem querer, eu me senti agredido. Estou mal, estou com muita raiva. Estou aqui me controlando, mas estou esperando que esse problema vá ser resolvido", disse o brother.

A TV Globo soltou um comunicado na tarde deste sábado (2) sobre a expulsão de Wanessa Camargo do 'BBB 24'. A nota enviada pela emissora diz o seguinte: "Wanessa Camargo é desclassificada do 'BBB 24'. Neste sábado, dia 2, Wanessa Camargo foi desclassificada do 'BBB 24' por descumprir uma das regras do programa. No relato do participante Davi, na tarde deste sábado, dia 2, a agressão foi confirmada por ele. Seguindo as regras do reality, a cantora deixou o 'Big Brother Brasil'. Mais informações serão apresentadas no programa de hoje por Tadeu Schmidt."

Big Boss dá aviso sobre pertences de Wanessa, veja vídeos:

Momento que o Big Boss pede para arrumar as coisas da Wanessa e colocar na dispensa #bbb24

Então é isso a produção decidiu expulsar a Wanessa Camargo e Big Boss comunicou para a casa do #BBB24 arrumar as malas dela #RedeBBB

Após deixar a festa, Wanessa entrou no quarto agitada e foi contida por Yasmin Brunet e Giovanna Pitel. A cantora se desvencilhou das duas e começou a dançar em frente à cama em que Davi dormia (veja o vídeo abaixo). Após o brother acordar ela diz:

— Desculpa Davi. Eu estou meio louca.

Depois, Davi desabafou com Matteus sobre a atitude dela:

— Estou me sentindo provocado. Ela invadiu meu espaço. Se fosse eu no lugar dela isso aqui não estaria assim. Quer beber na festa e usar a desgra** do álcool para ficar perturbando os outros? Quer vir bater no outros? É o que? Minha mãe? Aqui não tem isso não. Aqui as pessoas julgam uma falinha que você fala. Imagina atitude. Se fosse eu no lugar dela nego ia estar dizendo que agredi Wanessa Camargo. Isso para mim é falta de respeito, provocação e agressão. Ela deu um tapa na minha cama, nas minhas pernas. Eu levantei na hora.

Veja vídeo do momento da agressão:

